Afara ne demek? Uğur Aslan'ın programı Afara hangi gün yayınlanıyor?

AFARA NE DEMEK?

Afara kelimesi, harman yerinde toprağa karışıp kalan taneler anlamında kullanılmaktadır. Diğer anlamları şu şekildedir:



Harman yerindeki hububatın taş ve toprakla karışık kalıntısı.

Bahçe ve bostanlardaki kalıntı, bir şeyin en son kalan döküntüsü.

Tütün tozu, ufalanmış tütün.