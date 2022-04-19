Afara ne demek? Uğur Aslan'ın programı Afara hangi gün yayınlanıyor?

Kanal D’nin sunuculuğunu Uğur Aslan'ın yapacağı müzik ve eğlence programı Afara Cuma geceleri saat 00.15’te Kanal D'de izleyici ile buluşuyor.
Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği, Uğur Aslan’ın ünlü konuklar eşliğinde muhteşem şarkılar, sokak röportajları, eğlenceli oyunlar ile izleyiciye unutulmaz anlar yaşatacağı “Afara” ekran macerasına 15 Nisan Cuma günü başladı.
Afara kelimesi, harman yerinde toprağa karışıp kalan taneler anlamında kullanılmaktadır. Diğer anlamları şu şekildedir:
Harman yerindeki hububatın taş ve toprakla karışık kalıntısı.
Bahçe ve bostanlardaki kalıntı, bir şeyin en son kalan döküntüsü.
Tütün tozu, ufalanmış tütün.