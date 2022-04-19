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Afara ne demek? Uğur Aslan'ın programı Afara hangi gün yayınlanıyor?

#Afara#Afara Ne Demek#Afara Hangi Gün

Kanal D’nin, Uğur Aslan’ın keyifli sohbeti ile birlikte unutulmaz şarkıların ekrana geldiği programı “Afara” her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Kanal D’nin yeni programı Afara gerek formatı gerekse adıyla dikkatleri üzerine çekti. İlk bölümünü geride bırakan Afara’nın 2. Bölüm konukları da belli oldu. Peki, Afara ne demek? Uğur Aslan'ın programı Afara hangi gün yayınlanıyor?

1/3Afara ne demek Uğur Aslanın programı Afara hangi gün yayınlanıyor

Kanal D’nin sunuculuğunu Uğur Aslan'ın yapacağı müzik ve eğlence programı Afara Cuma geceleri saat 00.15’te Kanal D'de izleyici ile buluşuyor. 

2/3Afara ne demek Uğur Aslanın programı Afara hangi gün yayınlanıyor

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği, Uğur Aslan’ın ünlü konuklar eşliğinde muhteşem şarkılar, sokak röportajları, eğlenceli oyunlar ile izleyiciye unutulmaz anlar yaşatacağı “Afara” ekran macerasına 15 Nisan Cuma günü başladı.

3/3AFARA NE DEMEK

AFARA NE DEMEK?

Afara kelimesi, harman yerinde toprağa karışıp kalan taneler anlamında kullanılmaktadır. Diğer anlamları şu şekildedir:

Harman yerindeki hububatın taş ve toprakla karışık kalıntısı.
Bahçe ve bostanlardaki kalıntı, bir şeyin en son kalan döküntüsü.
Tütün tozu, ufalanmış tütün.

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