AFAD'dan yangın ve sel yardımı kampanyası açıklaması: Sel ve orman yangını yardımı nasıl yapılır?

AFAD'dan önemli 'yardım kampanyası' açıklaması AFAD'dan yapılan açıklamada kampanya ile ilgili detaylar paylaşıldı. Kurumun açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;



Batı Karadeniz bölgemizde meydana gelen sel felaketinde daha önceki afetlerde olduğu gibi, ayni ve nakdi yardımlar, etkili, verimli ve yerinde dağıtılabilmesi için AFAD koordinasyonunda yapılacaktır.