AFAD'dan yangın ve sel yardımı kampanyası açıklaması: Sel ve orman yangını yardımı nasıl yapılır?
Ülkede meydana gelen yangın ve sel afetlerinin ardından AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yangın ve sel yardımı kampanyası ile ilgili açıklamada bulundu. Yardımların AFAD koordinesinde yapılmasının uygun görüldüğü ifade eden AFAD, nakdi yardımların duyurulan hesaplar üzerinden yapılacağını bildirdi. AFAD'dan yangın ve sel yardımı kampanyası duyurusu Resmi Gazete'de de yayımlandı. Peki, AFAD Sel ve orman yangını yardımı nasıl yapılır? İşte, AFAD yardım kampanyaları hakkında ayrıntılı bilgiler.
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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege ve Akdeniz Bölgeleri'nde yaşanan orman yangınları ile Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketleri için yardım kampanyası başlatılacağını duyurdu. Karar Resmi Gazete aracılığı ile kamuoyuyla paylaşıldı. Yangın ve sellerden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyasına katılım banka hesapları üzerinden gerçekleşecek. özel bankalar nezdinde açılacak özel hesaplar daha sonra AFAD tarafından duyurulacak.
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AFAD YARDIMI NASIL YAPILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye'de yakın zamanda yaşanan yangın ve seller ile bundan sonra meydana gelecek benzeri afetler sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlaması amacıyla insani yardım kampanyası başlatılacak.
Bu kapsamda koordinasyonu sağlamak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı görevlendirildi.
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Kampanya kapsamında, valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla kamu bankaları veya özel bankalar nezdinde açılacak özel hesaplar, AFAD Başkanlığınca duyurulacak.
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AFAD'dan önemli 'yardım kampanyası' açıklaması
AFAD'dan yapılan açıklamada kampanya ile ilgili detaylar paylaşıldı. Kurumun açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;
Batı Karadeniz bölgemizde meydana gelen sel felaketinde daha önceki afetlerde olduğu gibi, ayni ve nakdi yardımlar, etkili, verimli ve yerinde dağıtılabilmesi için AFAD koordinasyonunda yapılacaktır.
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Ayni yardımlar afet bölgelerinde oluşturulacak depolar, nakdi yardımlar ise daha önce duyurulan hesaplar üzerinden yapılacaktır.