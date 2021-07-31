Gündem Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 - 01:50 | 31 Temmuz 2021 - 01:50

AFAD'dan orman yangınları yardım kampanyası uyarısı! AFAD gönüllü başvurusu nasıl yapılır?

AFAD orman yangınları yardım kampanyaları ile ilgili açıklama yaptı. Afet ve Acil Durum Yönetimi'nin (AFAD) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yardımların ihtiyaç sahiplerie koordineli ve verimli şekilde ulaştırılmasını sağlamak amacıyla AFAD bünyesinde yapılmasının önemi belirtildi. Toplum yararına sosyal faaliyetlere katılmak isteyenler de AFAD gönüllü başvurusu şartlarına odaklandı. Peki, AFAD gönüllü başvurusu nasıl yapılır? İşte, AFAD orman yangınları yardım kampanyası açıklaması ve gönüllülük başvuruları hakkında bilgiler...