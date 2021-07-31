AFAD'dan orman yangınları yardım kampanyası uyarısı! AFAD gönüllü başvurusu nasıl yapılır?
AFAD orman yangınları yardım kampanyaları ile ilgili açıklama yaptı. Afet ve Acil Durum Yönetimi'nin (AFAD) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yardımların ihtiyaç sahiplerie koordineli ve verimli şekilde ulaştırılmasını sağlamak amacıyla AFAD bünyesinde yapılmasının önemi belirtildi. Toplum yararına sosyal faaliyetlere katılmak isteyenler de AFAD gönüllü başvurusu şartlarına odaklandı. Peki, AFAD gönüllü başvurusu nasıl yapılır? İşte, AFAD orman yangınları yardım kampanyası açıklaması ve gönüllülük başvuruları hakkında bilgiler...
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Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarının ardından AFAD'dan yardım kampanyası için uyarı geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, orman yangınlarının yaşandığı illere gönderilmek istenen yardımların AFAD koordinasyonun yapılanmasının önemli olduğunu bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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"Ülkemizin farklı noktalarında meydana gelen orman yangınları sonrasında yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın ve kuruluşlarımızın yoğun istek ve hassasiyetini takdirle karşılıyoruz. Bununla birlikte yardımların toplanması ve dağıtılması sürecinde kargaşaya mahal vermemek, yardımların, ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza koordineli ve verimli bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla yardımların AFAD koordinasyonunda yapılmasının önemini hatırlatırız."
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AFAD GÖNÜLLÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
AFAD gönüllü başvurusu ve takibi e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Aşağıdaki link üzerinden giriş yaptıktan sonra gönüllülük taahhütnamesini onaylamanız gerekiyor.
Tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.