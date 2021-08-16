AFAD sel ve yangın yardımı nasıl yapılır? AFAD yardım kampanyaları başladı!

AFAD'DAN AÇIKLAMA Konuyla ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;



Milletimizi derinden üzen yangınlar ile seller sonrasında ülkemizdeki ve Dünya’nın dört bir noktasındaki vatandaşlarımız, yardım etme taleplerini yoğun bir şekilde AFAD’a iletmişlerdir. İnsanımızın bu vicdani talebini karşılamak üzere açılan yedi yardım kampanyasından biri olan “Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası”, sürekli olarak açık tutularak yangın ve sel afetleri sonrasındaki ulusal çabaların desteklenmesi sağlanacaktır.Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız, “YANGIN” ya da “SEL” yazarak 1866’ya SMS gönderebilecek (1 SMS 10 TL’dir) ya da aşağıda yer alan hesap numaraları üzerinden bağış yapabilecektir.Gerçekleştirilen müdahale ve iyileştirme çalışmalarında kullanılmak üzere, başlatılan “Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası”na ilişkin 12/8/2021 tarihli ve 473