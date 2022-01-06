AFAD personel alımı sonuçları açıklandı! AFAD personel alımı sonuçları nereden sorgulanır?

AFAD PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Adaylar kesin olmayan başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden 06.01.2022 Perşembe günü saat 10:00’dan itibaren görüntüleyebilecektir.



Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar 06.01.2022 Perşembe gününden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde (14.01.2022 Cuma günü saat 18:00’a kadar) dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup posta dışındaki başvurular (e-posta, faks, vb.) kabul edilmeyecektir. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. (14.01.2022 Cuma günü saat 18:00’a kadar Başkanlığımıza ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır)