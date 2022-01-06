AFAD personel alımı sonuçları açıklandı! AFAD personel alımı sonuçları nereden sorgulanır?
AFAD personel alımı sonuçları ile ilgili açıklama yapıldı. AFAD personel alımı başvuruları 18 Kasım ve 27 Kasım tarihleri aralığında tamamlandı. İşlemler e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapıldı. Peki, AFAD personel alımı sonuçları nereden sorgulanır?
AFAD personel alımı sonuçları ile ilgili duyuru yayımlandı. AFAD personel alımında kesin olmayan başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilerin Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden 06.01.2022 Perşembe günü saat 10:00’dan itibaren görüntülenebileceği açıklandı.
AFAD PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI
Adaylar kesin olmayan başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden 06.01.2022 Perşembe günü saat 10:00’dan itibaren görüntüleyebilecektir.
Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar 06.01.2022 Perşembe gününden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde (14.01.2022 Cuma günü saat 18:00’a kadar) dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup posta dışındaki başvurular (e-posta, faks, vb.) kabul edilmeyecektir. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. (14.01.2022 Cuma günü saat 18:00’a kadar Başkanlığımıza ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır)
Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar 06.01.2022 Perşembe gününden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde (14.01.2022 Cuma günü saat 18:00’a kadar) dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup posta dışındaki başvurular (e-posta, faks, vb.) kabul edilmeyecektir. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. (14.01.2022 Cuma günü saat 18:00’a kadar Başkanlığımıza ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır)
Giriş (sözlü) sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait günlük katılım listeleri, sınav yerleri, sınav tarihleri ve ilgili diğer bilgiler, itiraz sürecinin tamamlanmasını müteakip, Başkanlığımız www.afad.gov.tr adresli internet sitesi “Duyurular” bölümünde ve Kariyer Kapısında ilan edilecektir. Resmi internet adresi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacak olup, söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.