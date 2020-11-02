AFAD gönüllü başvurusu nasıl yapılır? AFAD gönüllüsü başvuru ekranı
AFAD gönüllüsü olmak isteyen vatandaşlar başvuru ekranına yoğun ilgi gösteriyorlar. AFAD gönüllüsü görevleri; bireysel veya gönüllü koordinatörü koordinesinde toplu olarak gerçekleştirebileceğiniz toplum yararına sosyal faaliyetlerdir. Gönüllülük sistemine başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. İşte AFAD gönüllüsü başvuru ekranı ve detaylar
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AFAD gönüllüsü olmak isteyenler başvuruların nasıl yapıldığını merak ediyor. Gönüllülük sistemine başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru yapan kişiler SMS ve e-mail yoluyla (https://gonullu.afad.gov.tr) portalına yönlendiriliyor. AFAD Gönüllü Eğitim Programı, çevrimiçi eğitimler, yüz yüze eğitimler ve saha eğitimlerinden oluşuyor.
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AFAD GÖNÜLLÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
AFAD gönüllü başvurusu ve takibi e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Aşağıdaki link üzerinden giriş yaptıktan sonra gönüllülük taahhütnamesini onaylamanız gerekiyor.
Tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.