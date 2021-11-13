AFAD Acil indirme ekranı: AFAD Acil mobil uygulaması nedir, nasıl kullanılır?

AFAD Acil mobil uygulaması için son aşama tamamlandı. Uzun süredir üzerinde çalışılan AFAD Acil uygulaması mobil cep telefonları için erişime açıldı. AFAD tarafından uygulamanın tanıtımı için hazırlanan videoda, uygulamanın kullanımına ilişkin bilgiler yer aldı. TC kimlik numarası ve konum bilgilerini isteyen uygulama ayrıca afet anında açıldığında kişiye en yakın toplanma alanını göstererek gerektiğinde internet üzerinden acil çağrı da başlatabilecek.