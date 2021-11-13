AFAD Acil indirme ekranı: AFAD Acil mobil uygulaması nedir, nasıl kullanılır?
AFAD Acil mobil uygulaması kullanıma sunuldu. İçişleri Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca hazırlanan mobil uygulama ile vatandaşların afet ve deprem anında yardım ekiplerine kolaylıkla ulaşılması sağlanacak. AFAD Acil uygulamasının telefona indirilmesinin ardından, telefon numarasının girilmesi gerekecek. Acil durumlarda ekiplerin iletişimini kolaylaştıracak bu uygulamayı vatandaşlar Google Play ya da App Store üzerinden indirebilecek. Peki, AFAD Acil mobil uygulaması nedir? İşte, AFAD Acil uygulaması indirme ekranı ve konuyla ilgili bilgiler.
AFAD Acil mobil uygulaması için son aşama tamamlandı. Uzun süredir üzerinde çalışılan AFAD Acil uygulaması mobil cep telefonları için erişime açıldı. AFAD tarafından uygulamanın tanıtımı için hazırlanan videoda, uygulamanın kullanımına ilişkin bilgiler yer aldı. TC kimlik numarası ve konum bilgilerini isteyen uygulama ayrıca afet anında açıldığında kişiye en yakın toplanma alanını göstererek gerektiğinde internet üzerinden acil çağrı da başlatabilecek.
AFAD ACİL MOBİL UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?
Afet ve acil durumlarda telefonla yardım ekiplerine ulaşmayı sağlayan ve en yakın toplanma alanlarını gösteren uygulamada, afet eğitim videoları da yer alıyor.
Uygulamanın kullanılabilmesi için AFAD Acil uygulamasının telefona indirilmesinin ardından, telefon numarasının girilmesi gerekiyor. Kısa mesaj ile gelen şifrenin girilmesi ve telefon numarasının doğrulanmasının ardından uygulama, TC kimlik numarasının girilmesi ve konum yetkisinin verilmesiyle aktif hale geliyor.
GOOGLE PLAY UYGULAMA İNDİRME EKRANI - TIKLAYINIZ
APP STORE UYGULAMA İNDİRME EKRANI TIKLAYINIZ
AFAD ACİL MOBİL UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?
AFAD Acil uygulamasında, afet anında açıldığında kişiye en yakın toplanma alanı gösteriliyor ve afetzedenin buraya ulaşabilmesi için yol tarifi yapılıyor. Toplanma alanına gidemeyecek durumda olanlar ise gerektiğinde internet üzerinden acil çağrı başlatabiliyor.
Çağrı başlatıldığında 112 acil çağrı merkezine bağlanılıyor, bundan sonra afetzedenin durumunu kısaca anlatan butonlar kullanılabiliyor. Kişi konuşabilecek durumda değil ise uygulamadaki acil durum cümleleri kullanılarak mesaj yoluyla yardım alınabiliyor.
Videoda, afetten etkilenen bölgelerdeki vatandaşlara toplu bildirimler ulaştırılacağı bilgisi de yer alıyor. Ayrıca uygulamanın, afet durumlarında daha fazla can kurtarmak ve daha çok insana daha hızlı ulaşmak amacıyla, yerli ve milli yazılımla Bakanlığın Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünce geliştirildiği belirtiliyor.
5
AFAD Acil Mobil Uygulaması; afet ve acil durumlarda, her an elinizin altında 📱— AFAD (@AFADBaskanlik) November 12, 2021
✅ Tek Tuşla Acil Çağrı
✅ En Yakın Toplanma Alanı
✅ Afet Eğitim Videoları
Şimdi iPhone ve Android cihazlarınıza indirerek tüm bu özelliklere ulaşabilirsiniz.#AFADAcil; tek tuş, hayata dokunuş! pic.twitter.com/4wnVM3N7tS