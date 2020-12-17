Paylaşımı olay oldu: Bu fotoğrafı kim çektiyse bana özelden yazsın

Ünlü model "Bu fotoğrafı buldum. Genellikle çektiğim her şeyi hatırlarım, ama bu istisna. Gözüme takıldı, içeriği beğendim ve paylaşmaya karar verdim. Bu fotoğrafı kim çektiyse lütfen bana mesaj atsın, kaynak belirteceğim. Hatırlamadığım için özür dilerim" diye yazdı paylaşımının notuna. Adriana Lima'nın bu paylaşımı kısa sürede yüzbinlerce beğeni aldı. Aralarından bazıları da esprili yorumlar yaptı.