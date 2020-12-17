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Hürriyet
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Haber Giriş: 17 Aralık 2020 - 13:42 | 

Paylaşımı olay oldu: Bu fotoğrafı kim çektiyse bana özelden yazsın

Birçok ünlü gibi top model Adriana Lima da koronavirüs pandemisi nedeniyle çalışma programını da seyahatlerini de askıya aldı. Geçmişte sosyal medya sayfasından sık sık güncel paylaşımlar yapan Lima, şimdi arşivleri tarıyor.

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39 yaşındaki iki çocuk annesi Adriana Lima, geçmişte çekilen fotoğraflarını sosyal medya sayfasından paylaşıyor. Genellikle de fotoğrafları kimin çektiğini belirterek üstelik.

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Fakat Lima'nın son paylaşımı biraz farklı oldu. Lima, yıllar önce bir kampanya için çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Lima'nın notu ise ilginçti.

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Ünlü model "Bu fotoğrafı buldum. Genellikle çektiğim her şeyi hatırlarım, ama bu istisna. Gözüme takıldı, içeriği beğendim ve paylaşmaya karar verdim. Bu fotoğrafı kim çektiyse lütfen bana mesaj atsın, kaynak belirteceğim. Hatırlamadığım için özür dilerim" diye yazdı paylaşımının notuna. Adriana Lima'nın bu paylaşımı kısa sürede yüzbinlerce beğeni aldı. Aralarından bazıları da esprili yorumlar yaptı.

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Adriana Lima'nın bu paylaşımı epey ses getirdi. Peki gösteri dünyasının diğer ünlüleri bu günlerde nasıl paylaşımlar yapıyor? Gelin onlara da bir bakalım. 

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Şarkıcı Katy Perry, meslektaşı Adele'e çok benzetilen bu fotoğrafıyla çok konuşuldu.

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Justin Bieber ve eşi Hailey Baldwin Bieber'dan romantik poz.

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Jennifer Aniston belli ki saç bakımı için kuaförüyle buluşmuş.

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Khloe Kardashian'ın basketbol pozu.

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Khloe Kardashian'ın "kilo verdim" pozu.

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Jennifer Lopez'in paylaşımı.

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Verdiği 20 kilo ile konuşulan oyuncu Rebel Wilson, çıktığı yürüyüşlerde çekilen pozlarını sosyal medya sayfasından sık sık paylaşıyor.

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Hailey Baldwin Bieber'dan bikinili poz.

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Rachel Riley ve oğlu Maven.

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Sunucu Hollyş Willoughby, programına gitmeden önce giydiği kıyafetlerle tam da bu noktada çekilen pozlarını sık sık Instagram sayfasında paylaşıyor.

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Son dönemde aşk hayatıyla gündemde olan sunucu Melanie Sykes'ın neşeli pozu.

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Britney Spears da bu pozuyla hayranlarına mesaj gönderdi.

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