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Haber GiriÅŸ: 16 Mart 2020 - 14:53, /

Adriana Lima'dan corona virüs mesajÄ±

Top model Adriana Lima, dÃ¼nyayÄ± kasÄ±p kavuran corona salgÄ±nÄ±yla ilgili dikkat Ã§ekici bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±.

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TÃ¼m dÃ¼nya corona virÃ¼s salgÄ±nÄ±nÄ±n etkisi altÄ±nda. Ã‡ok sayÄ±da kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi salgÄ±n milyonlarca kiÅŸinin gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ±nÄ± da etkiledi. AralarÄ±nda Tom Hanks ve eÅŸi Rita Wilson ile Olga Kurylenko'nun da bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin de bu virÃ¼se enfekte olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. BazÄ± Ã¼nlÃ¼ler de bu konuda halkÄ± bilinÃ§lendirmek ve Ã¶nemli ayrÄ±ntÄ±lar konusunda farkÄ±ndalÄ±k yaratmak iÃ§in Ã§aba harcÄ±yor. En Ã§ok kullandÄ±klarÄ± mecra da sosyal medya.

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TÃ¼m dÃ¼nya corona virÃ¼s salgÄ±nÄ±nÄ±n etkisi altÄ±nda. Ã‡ok sayÄ±da kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi salgÄ±n milyonlarca kiÅŸinin gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ±nÄ± da etkiledi. AralarÄ±nda Tom Hanks ve eÅŸi Rita Wilson ile Olga Kurylenko'nun da bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin de bu virÃ¼se enfekte olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. BazÄ± Ã¼nlÃ¼ler de bu konuda halkÄ± bilinÃ§lendirmek ve Ã¶nemli ayrÄ±ntÄ±lar konusunda farkÄ±ndalÄ±k yaratmak iÃ§in Ã§aba harcÄ±yor. En Ã§ok kullandÄ±klarÄ± mecra da sosyal medya. Corona virÃ¼s konusunda takipÃ§ilerine mesajlar veren Ã¼nlÃ¼lerden biri de Adriana Lima.

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Lima bir paylaÅŸÄ±mÄ±nda "GenÃ§ ve saÄŸlÄ±klÄ± insanlarÄ±n maÄŸazalardaki her ÅŸeyi satÄ±n almadan Ã¶nce en riskli olan yaÅŸlÄ±larÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne almalarÄ± konusunda uyardÄ±. Lima "LÃ¼tfen birbirimize daha fazla farkÄ±ndalÄ±k ve sevgi gÃ¶sterelim" diye yazdÄ±.Â

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Lima bir baÅŸka paylaÅŸÄ±mÄ±nda da bir koltuk fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸarak "YaÅŸlÄ±larÄ±mÄ±z hayatlar kurtarmak iÃ§in savaÅŸa Ã§aÄŸÄ±rdÄ±lar. Biz de onlarÄ±n hayatlarÄ±nÄ± kurtarmak iÃ§in kanepede oturmaya Ã§aÄŸrÄ±lÄ±yoruz. Bunu yapabiliriz" yazdÄ±.

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