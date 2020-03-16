TÃ¼m dÃ¼nya corona virÃ¼s salgÄ±nÄ±nÄ±n etkisi altÄ±nda. Ã‡ok sayÄ±da kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi salgÄ±n milyonlarca kiÅŸinin gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ±nÄ± da etkiledi. AralarÄ±nda Tom Hanks ve eÅŸi Rita Wilson ile Olga Kurylenko'nun da bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin de bu virÃ¼se enfekte olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. BazÄ± Ã¼nlÃ¼ler de bu konuda halkÄ± bilinÃ§lendirmek ve Ã¶nemli ayrÄ±ntÄ±lar konusunda farkÄ±ndalÄ±k yaratmak iÃ§in Ã§aba harcÄ±yor. En Ã§ok kullandÄ±klarÄ± mecra da sosyal medya. Corona virÃ¼s konusunda takipÃ§ilerine mesajlar veren Ã¼nlÃ¼lerden biri de Adriana Lima.