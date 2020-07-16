Adrese dayalı okullar ve liseler 2020! Sınavsız alan adrese dayalı okul sorgulama ekranı!

SINAV SONUÇLARI ÖĞRENCİLERİN OKUL BAŞARILARI İLE İLİŞKİLİ



Raporda incelenen diğer bir unsur da öğrencilerin sınavda gösterdikleri performansla okuldaki akademik performansları arasındaki ilişkiydi. Analizler, geçen yıl olduğu gibi 2020'de de merkezi sınav sonuçlarının öğrencilerin okul başarıları arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösterdi. Bu sonuçlar, sınav performansı ile öğrencilerin okuldaki başarılarının aynı şekilde değiştiğini ve güçlü bir bağlantıya sahip olduğunu gösteriyor.