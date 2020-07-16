Adrese dayalı okullar ve liseler 2020! Sınavsız alan adrese dayalı okul sorgulama ekranı!
Adrese dayalı lise kayıtları, evlerine en yakında liseye kayıtları gerçekleşecek olan öğrencilerin araştırdığı konu olmaya başladı. Sınavsız alan okullar arasından kayıt alanı içerisinde yer alan bir okulu tercih etmek isteyen pek çok öğrenci, TC Kimlik Numaraları ve okul numaraları ile bu durumu sorgulayabiliyor. Peki, adrese dayalı liseler nereden sorgulanabiliyor? İşte, pek çok öğrencinin merakla araştırdığı sınavsız öğrenci alan adrese dayalı liseler sorgulama ekranı
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Adrese dayalı okullar ve liseler için sorgulama ekranı, MEB tarafından erişime açıldı. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı LGS sınav sonuçları sonrasında yeterli puanı alamayan öğrenciler, kayıt alanı içerisindeki okulları araştırmaya başladı. Peki, adrese dayalı liseler nereden ve nasıl sorgulanabilir? İşte,o konu hakkında bazı bilgiler
ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA
Adrese dayalı lise sorgulama işlemi, 16 Temmuz tarihinde yayımlanan sınavsız okul boş kontenjan bilgileri üzerinden kolayca görüntülenebiliyor.
Adrese dayalı lise sorgulama için öğrenci kimlik numarası ve okul numarası önem arz ediyor.
Bu aşamaların ardından il ve ilçe bilgileri giriliyor, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Anadolu Meslek Programı seçeneklerinden birisi işaretleniyor.
Kayıt alanı aracılığıyla, kayıt alanındaki, komşu kayıt alanındaki ve kayıt alanı dışındaki okullar görüntülenebiliyor.
MÜFREDATIN KAPSAMI DARALMASINA RAĞMEN TESTLERDE NİTELİK YÜKSEK
Sınavın salgın sürecinde yapılması dolayısıyla MEB, 2020 merkezi sınavının kapsamını öğrencilerin okulda yüz yüze eğitim aldıkları ilk dönemle sınırlı tuttu.
Raporda sonuçları paylaşılan analizlerde, sınavda yer alan soruların yeterli ayırt ediciliğe sahip olduğu, farklı başarı düzeylerindeki öğrencilere hitap edebildiği ve alt testlerden elde edilen sonuçların güvenilir olduğu gösterildi. Bu sonuçlar, kapsamının daraltılmasına rağmen sınavın teknik açıdan yüksek niteliğe sahip olduğunu gösterdi.
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SINAV SONUÇLARI ÖĞRENCİLERİN OKUL BAŞARILARI İLE İLİŞKİLİ
Raporda incelenen diğer bir unsur da öğrencilerin sınavda gösterdikleri performansla okuldaki akademik performansları arasındaki ilişkiydi. Analizler, geçen yıl olduğu gibi 2020'de de merkezi sınav sonuçlarının öğrencilerin okul başarıları arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösterdi. Bu sonuçlar, sınav performansı ile öğrencilerin okuldaki başarılarının aynı şekilde değiştiğini ve güçlü bir bağlantıya sahip olduğunu gösteriyor.
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GEÇEN SENEYE GÖRE SINAVA KATILIM ARTTI
LGS kapsamındaki merkezi sınav, 20 Haziran'da başarıyla uygulandı. 2019 yılında 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı sınavda, 2020'de 1 milyon 472 bin 88 öğrenci yer aldı. Böylece sınava katılan öğrenci sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 43 artış gösterdi. MEB, sınavın sağlıklı uygulanabilmesi için okul sayısını yaklaşık beş kat, görevli sayısını ise iki kattan fazla arttırdı.