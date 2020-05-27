Adnan Şen’in evi 75 milyon dolara satışta

The Oppenheim Group’un, dünyanın en lüks ve en pahalı konut satışlarını ele alan “Selling Sunset” adlı programına da konu olan Şen’in yaptığı evler, deyim yerimdeyse emlakçıların ‘aklını uçurdu’! Şen’in en son yaptırdığı, 1021 North Beverly Drive’daki dev malikane ise 75 milyon dolarlık fiyatıyla, grubun şimdiye kadar satışa sunduğu en pahalı ev olarak listelendi.