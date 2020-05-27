Adnan Şen’in evi 75 milyon dolara satışta

3 yıl önce ailesiyle Los Angeles’a taşınan Adnan Şen, kısa sürede şehrin en büyük müteahhitlerinden biri haline geldi. Şen’in Beverly Hills’te yaptırdığı, emlakçıların dudaklarını uçuklatan 75 milyon dolarlık ultra lüks evi TV programına bile konu oldu!
Oğlu Süha Can’ın eğitimi için 2017 yılında eşi Begüm Şen’le birlikte Los Angeles’a taşınan Adnan Şen, orada kurduğu ‘Sen Properties’ adındaki şirketiyle Amerika’nın en lüks bölgesinde müteahhitlik yapıyor.
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Beverly Hills’in en lüks konutlarını inşa eden Şen, yaptırdığı evleri satmak için bölgenin üst düzey emlak komisyonculuğu şirketi The Oppenheim Group ile anlaştı. Adnan Şen ile, şirketin en tecrübeli emlak danışmanlarından Davina Potratz ilgileniyor.
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The Oppenheim Group’un, dünyanın en lüks ve en pahalı konut satışlarını ele alan “Selling Sunset” adlı programına da konu olan Şen’in yaptığı evler, deyim yerimdeyse emlakçıların ‘aklını uçurdu’! Şen’in en son yaptırdığı, 1021 North Beverly Drive’daki dev malikane ise 75 milyon dolarlık fiyatıyla, grubun şimdiye kadar satışa sunduğu en pahalı ev olarak listelendi.
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JENNIFER LOPEZ’E KOMŞU OLDULAR
Davina Potratz’ın “Milyarderler liginde” dediği 2 bin metrekarelik evde 9 oda ve 12 banyo var. 2 odalı ve 2 banyolu ayrı bir misafirhanesi de olan evde şarap mahzeni ve sinema salonu da bulunuyor.
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Beverly Hills’in en büyük konut tipi yüzme havuzuna sahip olan malikanenin tüm pencereleri muhteşem bir manzaraya bakıyor. Son derece zevkli ve lüks bir şekilde dekore edilmiş malikanenin, Adnan Şen’in inşa ettiği çok sayıda evden sadece biri olduğunu da eklemeliyim.
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Bu arada kendileri de Beverly Hills’te lüks bir malikanede yaşayan Begüm-Adnan Şen çiftinin komşuları arasında Jennifer Lopez, Kris Jenner gibi ünlüler var. Hollywood’un ünlü aktörlerinden Mel Gibson ve eşi de çiftin yakın arkadaşları arasında.
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The Oppenheim Group’un web sayfasında detaylarıyla yer alan eve henüz bir alıcı çıkmadı. Ama ben yakın takipteyim, ev satılırsa, Davina Potratz’ın bunu büyük gururla ilan edeceğinden eminim. Çünkü satıştan en az 1 milyon dolar komisyon alacak!
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6. ölüm yıldönümüne gelemediler
19 Mayıs 2014’te büyük oğulları Alp Ali Şen’i bir trafik kazasında kaybeden Begüm-Adnan Şen çifti, seyahat yasakları yüzünden oğullarının 6’ncı ölüm yıldönümü için Türkiye’ye gelemedi. Aile, yasaklar kalkar kalmaz İstanbul’a gelerek Alp için bir anma töreni organize edecek.