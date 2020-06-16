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Hürriyet
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Haber Giriş: 16 Haziran 2020 - 07:50,

Adnan Şen ile ailesinin 120 bin dolarlık uçuşu

FENERBAHÇE’NİN eski başkanlarından Ali Şen’in Amerika’da yaşayan oğlu Adnan Şen, ailesiyle cumartesi Türkiye’ye döndü.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Koronavirüs önlemleri nedeniyle uzun süredir gelemeyen işadamı, yurtdışı uçuş tarihlerinin değişmesi üzerine 120 bin dolara özel uçak kiraladı.

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14 günlük karantina adresi olarak Şile’deki çiftliklerini seçen Şen Ailesi, sonrasında tekne ile Çeşme ve Bodrum’a gidecek.

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Oğlu Süha Can’ın eğitimi için 2017 yılında eşi Begüm Şen’le birlikte Los Angeles’a taşınan Adnan Şen, orada kurduğu ‘Sen Properties’ adlı şirketiyle müteahhitlik yapıyor.

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Şen, geçtiğimiz aylarda Beverly Hills’teki ultra lüks malikanesini 75 milyon dolara satışa çıkarmıştı.

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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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