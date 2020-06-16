Adnan Şen ile ailesinin 120 bin dolarlık uçuşu

Koronavirüs önlemleri nedeniyle uzun süredir gelemeyen işadamı, yurtdışı uçuş tarihlerinin değişmesi üzerine 120 bin dolara özel uçak kiraladı. 14 günlük karantina adresi olarak Şile’deki çiftliklerini seçen Şen Ailesi, sonrasında tekne ile Çeşme ve Bodrum’a gidecek. Oğlu Süha Can’ın eğitimi için 2017 yılında eşi Begüm Şen’le birlikte Los Angeles’a taşınan Adnan Şen, orada kurduğu ‘Sen Properties’ adlı şirketiyle müteahhitlik yapıyor. Şen, geçtiğimiz aylarda Beverly Hills’teki ultra lüks malikanesini 75 milyon dolara satışa çıkarmıştı.