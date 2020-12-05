Adnan Çetin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'e katılıp hayatını anlatmıştı...Koronavirüsten vefat eden Dr. Adnan Çetin'in biyografisi

Babasının işini çok sevdiğini anlatan Zeynep Ukba Hifa Çetin, babasının ticarete atılıp iflas ettiğini, her işi yapsa da aklının hep doktorlukta olduğunu söyledi. İzmir Atatürk Lisesi edebiyat bölümünden mezun olup tıp fakültesini kazandığını belirten Çetin, babasının çok hırslı biri olduğunu dile getirerek, "Doktor olmayı, insanlara yardım etmeyi istiyordu. Çalıştığı hastanede bir bebeğe nasıl kalp masajı yapıldığını ağlayarak anlatırdı. Çok duygusaldı. Tıp fakültesine afla geri dönüş yaptı. Bizim de hep doktor olmamızı isterdi. Ben de inşallah babam gibi iyi bir doktor olup insanlara hizmet edeceğim. Bin çocuğum olsa hepsi doktor olsun isterim, derdi" diye konuştu.