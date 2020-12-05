Adnan Çetin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'e katılıp hayatını anlatmıştı...Koronavirüsten vefat eden Dr. Adnan Çetin'in biyografisi
Acil Servis Hekimi Dr. Adnan Çetin, koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybetti. 25 yıl aradan sonra Tıp Fakültesine dönüp mezun olduktan sonra, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde göreve başlayan Çetin, yalnızca 7 ay doktorluk yapabildi. 59 yaşında yaşama veda eden Dr. Adnan Çetin Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılıp hayat hikayesini anlatmıştı. Peki, Doktor Adnan Çetin kimdir? İşte, Koronavirüsten ölen eden Dr. Adnan Çetin'in hayatıyla ilgili ayrıntılar.
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Doktor Adnan Çetin'in hayatı vefat haberi sonrası gündeme geldi. Tıp fakültesi son sınıf öğrencisiyken ara verdiği eğitimine 25 yıl sonra dönen, mezun olduktan sonra mayısta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde göreve başlayan Acil Servis Hekimi Dr. Adnan Çetin, doktorluk görevini 7 ay sürdürebildi. 2017 yılında Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Çetin, sunucu Murat Yıldırım'ın 'okulda bu yaşta öğrenci olmak nasıl bir duygu?' sorusuna, "O çok güzel bir duygu. Okulun en popüler öğrencisiyim diyebilirim." demişti.
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ADNAN ÇETİN KİMDİR?
Acil Servis Hekimi Dr. Adnan Çetin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyken ara verdiği eğitimine 25 yıl sonra dönmüş, mezun olduktan sonra 4 Mayıs 2020'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde göreve başlamıştı. Tıp fakültesinde 4'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Ukba Hifa Çetin (22) ve psikolog Afra Sevde Çetin'in (29) babası Dr. Adnan Çetin, ayrıca 18 yıl önce hemşire eşi Perihan Yüksel'den ayrıldı. 25 yıl önce tıp eğitimini bırakmak zorunda kalan ama doktorluk mesleğine olan aşkını hiçbir zaman kaybetmeyen Çetin, mesleğini sadece 7 ay yapabildi.
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Babasının işini çok sevdiğini anlatan Zeynep Ukba Hifa Çetin, babasının ticarete atılıp iflas ettiğini, her işi yapsa da aklının hep doktorlukta olduğunu söyledi. İzmir Atatürk Lisesi edebiyat bölümünden mezun olup tıp fakültesini kazandığını belirten Çetin, babasının çok hırslı biri olduğunu dile getirerek, "Doktor olmayı, insanlara yardım etmeyi istiyordu. Çalıştığı hastanede bir bebeğe nasıl kalp masajı yapıldığını ağlayarak anlatırdı. Çok duygusaldı. Tıp fakültesine afla geri dönüş yaptı. Bizim de hep doktor olmamızı isterdi. Ben de inşallah babam gibi iyi bir doktor olup insanlara hizmet edeceğim. Bin çocuğum olsa hepsi doktor olsun isterim, derdi" diye konuştu.
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KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASINA KATILMIŞTI
2017 yılında ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programına katılan Çetin kendisini şöyle ifade etmişti;
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1961 doğumluyum. Aslen Afyonluyum ama İzmir'e geldik babamızın memuriyeti sebebiyle. Öğrenim hayatıma devam ederken bir yerde kesildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıfında eğitimime ara verildi. Öğrenimim sona erdiğimde evliliğim vardı. Mahkemeyi kazanıp geri döndüğümde bir kaç aylık bebeğim vardı. 25 yıldan fazla bir aradan sonra tekrar okula döndüm. Şuan öğrencilik yapıyorum. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeyim.