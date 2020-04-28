Adliyeler ne zaman açılacak? Mahkemeler ne zaman başlayacak?

Tutuklu ve acil işler, dava zaman aşımı yakın olan işler ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki duruşma, müzakere ve keşifler 30 Nisan'a kadar ertelenmişti. Bu hususta bir erteleme daha oldu. Konuya ilişkin yeni tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. İşte, 'Adliyeler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...