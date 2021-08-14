Adli Tıp Kurumuna 23 personel alınacak! İşte başvuru şartları

Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere yapılacak personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav ile 14 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bir aşçı, 2 biyolog ile 6 sağlık teknikeri (otopsi) kadrosuna alım yapılacak.



Sözlü sınavlara 2020 yılı KPSS'ye giren ve her kadro için aranan puan türünden en az 70 alan adaylar başvurabilecek.



