Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 79 sözleşmeli personel alacak - İşte Adli Tıp Kurumu Başkanlığı personel alımı başvuru şartları
Adli Tıp Kurumu Başkanlığına sözleşmeli personel alımı için başvurular Adli Tıp Kurumunun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. İşte Adli Tıp Kurumu Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ve başvuru sürecine dair detayları...