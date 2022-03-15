Adli tatil ne zaman? İşte 2022 adli tatil başlangıç tarihi

Hakim, savcı ve adliye çalışanlarının izinli olduğu dönem için adlandırılan adli tatilin başlayacağı tarih, yargı mercilerinde işlemleri olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Dava süreçlerine adli tatil dönemi dolasıyla ara verilecek binlerce kişi internet üzerinden konuyla ilgili detayları araştırıyor. İşte, konuya dair merak edilen bilgiler....