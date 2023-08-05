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Adli tatil ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? Adli tatilde hangi davalara bakılıyor? İşte tarih bilgisi

Güncelleme Tarihi:

#Adli Tatil#Adli Tatil Ne Zaman Bitecek#Adli Tatil Tarihi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 12:37

Adli tatilin ne zaman sona ereceği vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Yargıda her yıl belli tarihlerde toplu izin kullanılıyor. Tatil sürecinde de nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davaları görüşecek. Peki Adli tatil ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? Adli tatilde hangi davalara bakılıyor? İşte ayrıntılar...

1/3Adli tatil ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek Adli tatilde hangi davalara bakılıyor İşte tarih bilgisi

Adli tatil bitiş tarihi, adliyelerde hukuki işlemleri olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Adli tatil Temmuz ve Ağustos aylarında uygulanıyor. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatilin başlaması ile adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davaları görüşecek. Peki adli tatil ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? İşte konu hakkında bilgiler...

2/3ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Adli tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesine göre Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Buna göre adli tatil oplamda 43 gün sürer ve yeni dönem 1 Eylül itibarıyla başlar.

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3/3ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR DEVAM EDİYOR

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR DEVAM EDİYOR?

Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

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