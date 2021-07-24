Adli Tatil ne zaman bitiyor? İşte 2021 Adli Tatil başlangıç ve bitiş tarihi
Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatilin 2021 etabı araştırma konusu oldu. Adliye işlemleri olan vatandaşlar şimdi, 'Adli tatil ne zaman bitecek?' ve 'Adli tatil hangi ay bitecek? gibi sorularına internette yanıt arıyor. Peki, Adli Tatil ne zaman bitiyor?
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Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...
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Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." ifadeleri yer alıyor.
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Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak.
Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.