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Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatilde hangi davalar görülür? İşte 2023 adli tatil takvimi!

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#Adli Tatil Ne Zaman Bitiyor#Adli Tatil Tarihi 2023#Adalet Bakanlığı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 22:49

Adli tatil ne zaman bitecek, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatilin başlaması ile adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davaları görüşecek. Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapacak. 43 günlük zaman dilimini kapsayan adli tatilde nöbetçi bırakılacak heyetlerin isimleri Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'nce yayımlanacak. Peki, adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatilde hangi davalar görülür? İşte, 2023 adli tatil takvimi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/4Adli tatil ne zaman bitiyor Adli tatilde hangi davalar görülür İşte 2023 adli tatil takvimi

Adli tatil tarihinin başlamasıyla hangi davaların görüldüğü ve tatilin ne zaman biteceği gündeme geldi. Adliyelerde devam eden davaları olan ya da hukuki işlem başlatmak isteyen birçok vatandaş, adli tatilin kaç gün süreceğini ve bu süreçte hangi davaların görüleceğine odaklandı. Adli tatil her yıl olduğu gibi ağustos sonunda tamamlanacak. Peki, adli tatil ne zaman bitecek? İşte, adli tatil tarihleri ile ilgili ayrıntılar.

2/4ADLİ TATİL BAŞLADI

ADLİ TATİL BAŞLADI

Adli tatil geçtiğimiz günlerde başladı. Barolar birliği tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

Adli tatil, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Adli tatil süresi” başlıklı 102. maddesinde düzenlendiği üzere 20 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla başlamış olup, yeni Adli Yıl 1 Eylül 2023 tarihinde başlayacaktır. Bu kapsamda adli tatile tabi olan işlerde kanunun tayin ettiği sürelerin bitimi adli tatile (20 Temmuz-31 Ağustos) rastlamışsa bu süre;

Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca 1 hafta, İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca 7 gün, Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca 3 gün uzamış sayılmaktadır. Adli tatilde görülecek iş ve davalar için ise ilgili kanunlarda öngörülen süreler aynı şekilde işlemeye devam edecektir.

3/4ADLİ TATİLDE DAVA AÇILIR MI, HANGİ DAVALARA BAKILIR

ADLİ TATİLDE DAVA AÇILIR MI, HANGİ DAVALARA BAKILIR?

Adli tatilde mahkeme süreçleri nöbetçi mahkemeler ile devam eder. Ayrıca adli tatilde devam eden davalar da kanunlarla belirlenmiştir. İşte o davalar;

1- İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi,

2- Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işleri,

3- Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları,

4- Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

5- Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri,

6- İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar,

4/4Adli tatil ne zaman bitiyor Adli tatilde hangi davalar görülür İşte 2023 adli tatil takvimi

7- Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler,

8- Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler,

9- Çekişmesiz yargı işleri.

10- Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler,

Adli tatilde, bu işlemlerin dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır. Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

Öte yandan tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

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