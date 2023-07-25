Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatilde hangi davalar görülür? İşte 2023 adli tatil takvimi!

ADLİ TATİL BAŞLADI

Adli tatil geçtiğimiz günlerde başladı. Barolar birliği tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

Adli tatil, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Adli tatil süresi” başlıklı 102. maddesinde düzenlendiği üzere 20 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla başlamış olup, yeni Adli Yıl 1 Eylül 2023 tarihinde başlayacaktır. Bu kapsamda adli tatile tabi olan işlerde kanunun tayin ettiği sürelerin bitimi adli tatile (20 Temmuz-31 Ağustos) rastlamışsa bu süre;

Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca 1 hafta, İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca 7 gün, Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca 3 gün uzamış sayılmaktadır. Adli tatilde görülecek iş ve davalar için ise ilgili kanunlarda öngörülen süreler aynı şekilde işlemeye devam edecektir.