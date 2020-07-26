Gündem Haber Giriş: 26 Temmuz 2020 - 20:59 , 26 Temmuz 2020 - 20:59

Adli tatil ne zaman bitecek? Tarih belli oldu

Mahkemede işlemleri olan vatandaşlar, yakın zaman önce başlayan 2020 adli tatilin ne zaman biteceğini merak ediyor. Hakim, savcı ve adliye çalışanları, ülkemizde her yıl adli tatil sürecine girerek belli bir dönem izin yapıyor. Adli tatil süresince, Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay’da nöbetçi heyetler görev yapıyor. Peki, adli tatil ne zaman bitecek?