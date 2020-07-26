Adli tatil ne zaman bitecek? Tarih belli oldu

Mahkemede işlemleri olan vatandaşlar, yakın zaman önce başlayan 2020 adli tatilin ne zaman biteceğini merak ediyor. Hakim, savcı ve adliye çalışanları, ülkemizde her yıl adli tatil sürecine girerek belli bir dönem izin yapıyor. Adli tatil süresince, Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay’da nöbetçi heyetler görev yapıyor. Peki, adli tatil ne zaman bitecek?
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1
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Adli tatil sürecinde, adliyelerde sadece belirli davalar devam ediyor. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor. Bu bilgiler kapsamında, özellikle mahkeme ve dava gibi süreçleri devam eden vatandaşlar, son günlerde 2020 adli tatil döneminin bitiş tarihini sorgulamaya başladı. İşte, konuya dair ayrıntılar...
2
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Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil 20 Temmuz'da başladı. Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.
3
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Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak.
4
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Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.