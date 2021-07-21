Adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? Adli tatilde hangi davalara bakılacak? İşte 2021 adli tatil tarihleri!

ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK DAVALAR NELER? Adli tatilde görülen bazı davalar ise şu şekilde;



a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.



b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler



c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.