Adıyaman'da ilk sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? İşte hem Adıyaman'ın hem de diğer illerin imsakiye bilgileri

Ramazan gelenekleri de bu yıl dönüşüme uğradı Ramazan aylarının vazgeçilmezi geleneksel toplu iftar ve sahur programları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bu yıl yapılamayacak.

Ekonomiden eğitime, sağlıktan dış politikaya tüm alanları etkileyen pandemi süreci, sosyal hareketliliğin yoğun olarak yaşandığı ramazan ayını da etkiledi.

"Onbir ayın sultanı" ramazanda ülke genelinde, başta belediyeler olmak üzere kişi ya da kurumlarca düzenlenen iftar ve sahur programları, Hacivat-Karagöz ve semazen gösterileri, tasavvufi konserler bu yıl koronavirüsle mücadele kapsamındaki "sosyal mesafe" kuralına takıldı.

Bu yılki etkinlikler, hastalığın yayılma hızının yavaşlatılmasını hedefleyen sosyal izolasyon gereği yapılamayacak.