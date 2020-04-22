Adıyaman'da ilk sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? İşte hem Adıyaman'ın hem de diğer illerin imsakiye bilgileri
Ramazan ayını karşılayacak olmanın heyecanı içerisinde olan vatandaşlar, ikamet ettikleri ilin ilk sahur ve iftar saatini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ramazan ayı 23 Nisan akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Yurt geneli gibi Adıyaman da ikamet eden vatandaşlar da iftar ve sahurun saat kaçta yapılacağı sorularına yanıt arıyor. Peki, Adıyaman'da ilk sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? İşte hem Adıyaman'ın hem de diğer illerin imsakiye bilgileri
Türkiye’nin 80 ili gibi Adıyaman'daki vatandaşların da en çok merak ettiği konulardan biri sahur ve iftar saatleri oldu. Özellikle ilk sahur ve iftar saatleri Ramazan ayına günler kala sık sık araştırılıyor. Vatandaşlar sahur saatini ve ilk iftar vaktini Diyanet İşleri Başkanlığının imsakiye takvimi üzerinden inceliyor. Peki, Adıyaman'da ilk sahur ve iftar saat kaçta yapılacak?
ADIYAMAN İMSAKİYE BİLGİLERİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:04
|16:14
|19:18
|20:41*
|2
|25.04.2020
|04:02
|16:15
|19:18
|20:42
|3
|26.04.2020
|04:00
|16:15
|19:19
|20:43
|4
|27.04.2020
|03:59
|16:15
|19:20
|20:44
|5
|28.04.2020
|03:57
|16:15
|19:21
|20:46
|6
|29.04.2020
|03:55
|16:15
|19:22
|20:47
|7
|30.04.2020
|03:54
|16:15
|19:23
|20:48
|8
|01.05.2020
|03:52
|16:16
|19:24
|20:49
|9
|02.05.2020
|03:51
|16:16
|19:25
|20:51
|10
|03.05.2020
|03:49
|16:16
|19:26
|20:52
|11
|04.05.2020
|03:48
|16:16
|19:27
|20:53
|12
|05.05.2020
|03:46
|16:16
|19:28
|20:55
|13
|06.05.2020
|03:45
|16:17
|19:29
|20:56
|14
|07.05.2020
|03:43
|16:17
|19:29
|20:57
|15
|08.05.2020
|03:42
|16:17
|19:30
|20:58
|16
|09.05.2020
|03:40
|16:17
|19:31
|21:00
|17
|10.05.2020
|03:39
|16:17
|19:32
|21:01
|18
|11.05.2020
|03:38
|16:18
|19:33
|21:02
|19
|12.05.2020
|03:36
|16:18
|19:34
|21:04
|20
|13.05.2020
|03:35
|16:18
|19:35
|21:05
|21
|14.05.2020
|03:34
|16:18
|19:36
|21:06
|22
|15.05.2020
|03:32
|16:18
|19:37
|21:07
|23
|16.05.2020
|03:31
|16:18
|19:37
|21:09
|24
|17.05.2020
|03:30
|16:19
|19:38
|21:10
|25
|18.05.2020
|03:29
|16:19
|19:39
|21:11
|26
|19.05.2020
|03:27
|16:19
|19:40
|21:12**
|27
|20.05.2020
|03:26
|16:19
|19:41
|21:14
|28
|21.05.2020
|03:25
|16:19
|19:42
|21:15
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