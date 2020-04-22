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Haber Giriş: 22 Nisan 2020 - 17:28,

Adıyaman'da ilk sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? İşte hem Adıyaman'ın hem de diğer illerin imsakiye bilgileri

Ramazan ayını karşılayacak olmanın heyecanı içerisinde olan vatandaşlar, ikamet ettikleri ilin ilk sahur ve iftar saatini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ramazan ayı 23 Nisan akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Yurt geneli gibi Adıyaman da ikamet eden vatandaşlar da iftar ve sahurun saat kaçta yapılacağı sorularına yanıt arıyor. Peki, Adıyaman'da ilk sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? İşte hem Adıyaman'ın hem de diğer illerin imsakiye bilgileri

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Türkiye’nin 80 ili gibi Adıyaman'daki vatandaşların da en çok merak ettiği konulardan biri sahur ve iftar saatleri oldu. Özellikle ilk sahur ve iftar saatleri Ramazan ayına günler kala sık sık araştırılıyor. Vatandaşlar sahur saatini ve ilk iftar vaktini Diyanet İşleri Başkanlığının imsakiye takvimi üzerinden inceliyor. Peki, Adıyaman'da ilk sahur ve iftar saat kaçta yapılacak?

2ADIYAMAN İMSAKİYE BİLGİLERİ

ADIYAMAN İMSAKİYE BİLGİLERİ

GünTarihİmsak (Sahur)İkindiAkşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:0416:1419:1820:41*
225.04.202004:0216:1519:1820:42
326.04.202004:0016:1519:1920:43
427.04.202003:5916:1519:2020:44
528.04.202003:5716:1519:2120:46
629.04.202003:5516:1519:2220:47
730.04.202003:5416:1519:2320:48
801.05.202003:5216:1619:2420:49
902.05.202003:5116:1619:2520:51
1003.05.202003:4916:1619:2620:52
1104.05.202003:4816:1619:2720:53
1205.05.202003:4616:1619:2820:55
1306.05.202003:4516:1719:2920:56
1407.05.202003:4316:1719:2920:57
1508.05.202003:4216:1719:3020:58
1609.05.202003:4016:1719:3121:00
1710.05.202003:3916:1719:3221:01
1811.05.202003:3816:1819:3321:02
1912.05.202003:3616:1819:3421:04
2013.05.202003:3516:1819:3521:05
2114.05.202003:3416:1819:3621:06
2215.05.202003:3216:1819:3721:07
2316.05.202003:3116:1819:3721:09
2417.05.202003:3016:1919:3821:10
2518.05.202003:2916:1919:3921:11
2619.05.202003:2716:1919:4021:12**
2720.05.202003:2616:1919:4121:14
2821.05.202003:2516:1919:4221:15


DİĞER İLLERİN SAHUR VE İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

3Ramazan gelenekleri de bu yıl dönüşüme uğradı

Ramazan gelenekleri de bu yıl dönüşüme uğradı

Ramazan aylarının vazgeçilmezi geleneksel toplu iftar ve sahur programları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bu yıl yapılamayacak.
Ekonomiden eğitime, sağlıktan dış politikaya tüm alanları etkileyen pandemi süreci, sosyal hareketliliğin yoğun olarak yaşandığı ramazan ayını da etkiledi.

"Onbir ayın sultanı" ramazanda ülke genelinde, başta belediyeler olmak üzere kişi ya da kurumlarca düzenlenen iftar ve sahur programları, Hacivat-Karagöz ve semazen gösterileri, tasavvufi konserler bu yıl koronavirüsle mücadele kapsamındaki "sosyal mesafe" kuralına takıldı.

Bu yılki etkinlikler, hastalığın yayılma hızının yavaşlatılmasını hedefleyen sosyal izolasyon gereği yapılamayacak.

4Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşların yanında olacak

Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşların yanında olacak

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle tek yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların mağdur olmaması için valiliklerle kaymakamların başkanlığında il ve ilçelerde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları da ramazan boyunca vatandaşların yanında olacak.
Bu kapsamdaki vatandaşların 112, 155, 156 ve diğer telefon numaraları üzerinden iletilen ihtiyaçları giderilmeye devam edilecek.

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