Adıyaman'da iftara ne kadar kaldı, iftar ne zaman? Adıyaman 2020 iftar ve sahur vakitleri imsakiyesi
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan Ramazan'ın ilk orucu bugün tutuluyor. 11 ayın sultanı, huzur ve bereket ayı Ramazan'ın başlamasıyla birlikte Adıyaman'da iftar saati araştırmaları başladı. Ramazan'ı Adıyaman'da karşılayan vatandaşlar, ilk iftarın saatini merak ediyor. Öte yandan yarınki oruç için bu gece saat kaçta sahur yapılacağı da sorgulanıyor. Peki, Adıyaman'da ilk iftar saat kaçta yapılacak? Sahur ne zaman?
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Adıyaman'da iftar saatleri, birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Bölgelerinde akşam ezanının okunacağı saati merak eden birçok vatandaş, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Öte yandan sahur vakitleri konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, sahura ne zaman kalkılacağını sorguluyor. İşte, 2020 imsakiye bilgileri doğrultusunda Adıyaman iftar saatleri...
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Oruçlarına ne zaman niyet edeceklerini ve ne zaman açacaklarını sorgulayan binlerce vatandaş, Adıyaman sahur ve iftar saatleri bilgisini sorgulamaya devam ediyor. Diyanet'te yer alan bilgilere göre; Adıyaman'da ilk iftar saat 19:18'de açılacak. Adıyamanlılar yarının orucu için ise saat 04:04'te sahur yapacak.
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TÜM İLLERİN 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ
Ramazan özel sayfamızda bulunan 2020 Ramazan İmsakiyesi ile kentinizde sahura ve iftara ne kadar kaldığını öğrenebilir yaşadığınız ili seçerek 2020 yılının Ramazan İmsakiyesine ulaşabilirsiniz.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu ramazanda vakıf camilerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde kalınmasına ve sağlığa vurgu yapan mahyalarla donattı.
Aralarında Eyüp Sultan, Sultanahmet, Yeni Cami, Selimiye ve Bursa Ulu Cami'nin de bulunduğu İstanbul, Edirne ve Bursa'daki vakıf camiler, 4 asırdır olduğu gibi bu ramazan da topluma mesajlar veren mahyalarla süslendi.
Mahya ustalarınca Vakıflar Genel Müdürlüğünün İstanbul'daki atölyesinde hazırlanan "Sorumlu Ol Sağlıklı Kal", "Hayat Eve Sığar", "Şifa Senden Ya Şafi", "Evde Kal Sağlıklı Kal" mesajlarını da içeren mahyalar camilere asıldı.
Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camilerin iki minaresi arasına gerilen iplere ve tellere zeytinyağı kandillerinin asılarak ramazan aylarında yakılmasıyla 17'nci yüzyılda başlayan mahya sanatının bugün Genel Müdürlükleri bünyesinde sürdürüldüğünü söyledi.