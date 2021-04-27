Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 27 Nisan 2021 - 12:08 |
Kısıtlamayı duyan oraya koştu! Uzun kuyruklar oluştu
Koronavirüs tedbirlerine yönelik uygulanacak tam kapanma öncesinde birçok kentte izin almak isteyenler, kaymakamlıklara akın etti.Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta çiftçiler izin belgesi almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Avcılar’da da kaymakamlığa gelenlere görevliler e-Devlet üzerinden başvuru yapmalarını önerdi.
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ADIYAMAN’da, koronavirüs nedeniyle uygulanacak tam kapanma öncesi çiftçiler, izin belgesi almak için Ziraat Odası önünde uzun kuyruk oluşturdu.
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Türkiye genelinde koronavirüse yönelik önlemler kapsamında 29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanmada çiftçilerin muaf olacağının açıklanması üzerine Adıyaman’da birçok çiftçi Ziraat Odası’na akın etti.
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Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi alarak kısıtlama süresince tarımsal faaliyetlerini sürdürmek isteyenler, sabah erken saatlerden itibaren Turgut Reis Mahallesi’nde bulunan Ziraat Odası önüne gelerek kuyruklar oluşturdu.
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Yoğunluk üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kalabalığı sık sık sosyal mesafe ve maske takma kuralına dikkat etmeleri yönünde anons yaparak uyardı.
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Birçok noktada görüntülere izin almak isteyenler damga vurdu. Koronavirüs ile mücadele kapsamında Perşembe akşamından itibaren geçerli 17 günlük ’Tam kapanma’ nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamasında izin almak isteyenler, kaymakamlıklara akın etti.
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Avcılar’daki kaymakamlığa bu amaçla gelenlere görevliler e-Devlet üzerinden başvuru yapmalarını önerdi.
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İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlaması süresince şehirlerarası seyahatine zorunlu haller dışında izin verilmeyeceği açıklandı.
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Kısıtlama tarihlerinde yolculuk etmek isteyenlere Avcılar Kaymakamlığı’ndaki ’Açık Kapı’ görevlileri yardımcı olmaya çalıştı. İzin belgesi almak isteyenlerin e-Devlet üzerinden başvuru yapmaları gerektiği belirtilirken genelgedeki hususlara ilişkin belgesi bulunanların e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı’na ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden valilik/kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulları’na iletmeleri istendi.
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Kaymakamlıkta görevli Kaan Pastutmaz, genelgede belirtilen hususları vatandaşlara tek tek anlattıklarını, başvuru yapmalarına yardımcı olduklarını söyledi.
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KAHRAMANMARAŞ’TA BELGE ALMAK İSTEYEN ÇİFTÇİLER KUYRUK OLUŞTURDU
Kahramanmaraş’ta çiftçiler, perşembe günü başlayacak olan tam kapanmadan kendilerini muaf tutacak çiftçi belgesini alabilmek için Ziraat Odası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tam kapanmanın 29 Nisan’da başlayacağını açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan genelgeyle çiftçilerin kapanmadan muaf tutulacak kişiler arasında olduğu belirtildi.
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Bunun üzerine Kahramanmaraş’ta çiftçiler kendilerini tam kapanmadan muaf tutacak çiftçi kayıt belgesini alabilmek için Kahramanmaraş Ziraat Odası’nın yolunu tuttu.
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Ancak belge almak isteyen çiftçi sayısı fazla olunca oluşan uzun kuyrukta sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.
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Yoğunluk üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, belge almak için bekleyen çiftçileri, koronavirüs tedbirlerine uygun hareket etmeleri için sık sık uyardı.
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Çiftçiler, pandemi süresince ilk defa bu kadar uzun sürecek bir kısıtlama uygulanacağını, bu nedenle aşırı yoğunluk oluştuğunu söyledi.
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Kahramanmaraş Ziraat Odası yöneticilerinden Ejder Aydoğan, oda tarafından verilen belge alan kişilerin kısıtlamadan muaf olarak çiftçilik yapabileceklerini söyledi.