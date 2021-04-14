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Haber Giriş: 14 Nisan 2021 - 16:01 | 

Adıyaman iftar ve akşam ezanı vakti saat kaçta? 2021 Adıyaman iftar ve sahur saatleri

Adıyaman iftar vakti 2021 yılında da araştırılan konular arasında yerini aldı. On bir ayın sultanı, kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı ramazan ayı 2021 yılında 13 Nisan’da başladı. Müslümanlar bu tarihte farz olan oruç ibadetini yerine getirmeye başladılar. İmsak vaktinden itibaren oruca başlayanlar iftar saatine kadar orucu bozan durumlardan uzak duruyorlar. Peki, Adıyaman'da iftar ve akşam ezanı saat kaçta? İşte iftar ve sahur vakti hakkında bilgiler

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Adıyaman iftar saatleri, Diyanet tarafından açıklandı. 11 ayın sultanı Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başladı. Ramazan orucunun başlamasının ardından vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesine yoğun ilgi göstermeye başladılar. İşte imsakiye bilgileri

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Adıyaman iftar saati 19:08 olarak açıklandı. Ramazanın ikinci orucu için imsak saati ise 04:19 olacak.

ADIYAMAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

3İFTAR DUASI

İFTAR DUASI

Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü, ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

4İFTAR DUASININ ANLAMI

İFTAR DUASININ ANLAMI

Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!

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