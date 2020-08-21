Adını Tarkan ile yaşadığı aşkla duyurmuştu... Jülyet Berlen, Amerika'daki hayatını anlattı!
Adını 1993 yılında Tarkan’la yaşadığı ilişkiyle duyuran eski model Jülyet Berlen, 21 yıldır Amerika’da yaşıyor. İngilizce dahi bilmeden gittiği bu ülkede birçok iş yapan Berlen, şimdilerde wellness uzmanı bir şifacı. Berlen’le dünden bugüne değişen hayatını konuştuk.
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1
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90’lı yılların renkli dünyasında “top model” kavramı hayatımıza yeni yeni girmiş, yıldızlarını yaratmaya başlamıştı. Jülyet Berlen de ilk olarak modellik mesleğini seçmişti. Kendi deyimiyle daha 16 yaşındaydı ve yaptığı işin, iş olduğunun bile farkında değildi:
“16 yaşında başladım modelliğe. Kariyer gibi değildi benim için çünkü çok küçüktüm. Sadece eğleniyordum. Büyük yerlere geleceğim gibi şeyler düşünmüyordum. Zaten hiç de öyle bir planım yoktu. Annemin babamın programladığı hayatı yaşıyordum sadece.”
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Berlen’i herkesin tanıması ise 1993’te Tarkan’la yaşadığı ilişki ile oldu. Tarkan’ın şarkıları listelerde en üst sıralara çıkmaya başlamıştı. Yanında ise gerek giyim tarzı gerekse güzelliği ile dikkat çeken bir kadın vardı. 22. yaşına girdiği doğum gününden fotoğrafların altında, “Tarkan, pastasının mumlarını sevgilisiyle beraber söndürdü” yazıyordu.
Şu an evli olan Tarkan’ın hayatından birçok kadın geçti ama Berlen, özgün tarzıyla hep hafızalarda yer edinmeyi bildi. Eski model o durumu ise şöyle açıklıyor:
“Tarkan’ın ilk sevgilisi ben değildim… Yıllar geçti ama hâlâ dünyanın herhangi bir yerinde beni gören herkes bunu soruyor. Hoşuma da gidiyor bu soru. Demek ki ben farklıymışım. Tarkan’ın eski sevgililerinden beni hâlâ hatırladıklarına göre…”
3
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İngilizce bilmeden Amerika’ya gittim
Jülyet Berlen, 1999’da ise Amerika’ya taşınmaya karar verdi. Şu an Los Angeles’ta yaşayan Berlen, göç hikayesini şöyle anlatıyor: “21 yıl önce ilk kez New York’a taşındım. Türkiye’de benim için her şeyin bittiğini düşünmüştüm ve artık bir şeylerin değişmesi lazımdı. Ressam Ertuğrul Ateş, beni Amerika’ya davet etti ve hiçbir plan yapmadan çıkıp geldim. Ne İngilizcem ne de oturma iznim vardı. İlk olarak bir restoranda hostes olarak çalıştım, ardından bir butikte. 3 yıl New York’ta yaşadıktan sonra Los Angeles’a taşındım. Sonra okula gittim ve kuaför oldum.”
4
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Birçok Hollywood ünlüsünün evinin bulunduğu Beverly Hills’de yaşamaya başlayan Berlen, burada da ünlülerden oluşan bir müşteri edindi kendisine. Nicole Kidman, Tom Cruise, Uma Thurman, Hally Berry gibi isimlerin saçlarını tasarlamaya başladı. Son 5 yıldır da kuaförlük mesleğini bir köşeye bırakan Berlen, şimdi wellness ve şifa terapileri yapıyor.
Eski model, hayata karşı hep pozitif ve umut dolu olduğunu söylüyor:
“Taita Juanito gibi çok önemli bir öğretmenden dersler aldım. 3 yıl boyunca Kolombiya’ya gidip geldim. 5 yıldır da koç olarak çalışıyorum. İnsanların iyi olmasına yardımcı oluyorum. Yakın zamanda da kitabım çıkacak. Hem içiniz hem de dışınızı iyileştirmeye dair yazılar. Türkiye’de çıkacak. Batı dünyasına nasıl ayak uydurmamız gerektiğini gösteriyorum. İnsanların ruhlarını iyileştiriyorum.”
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Tarkan’la hâlâ yakın arkadaşız
Jülyet Berlen’e eski günleri özleyip özlemediğini soruyorum, cevabı ise şöyle oluyor:
“İyi ki orada bir şeyler yapmışım, bu sayede buraya geldim. O dünyanın içindeyken anlamıyorsun neler olduğunu. Minnet duyuyorum. Ama unuttum o zamanları... Bazen arkadaşlarımın isimlerini bile hatırlamıyorum. Şu anla alakalı her şey benim için.”
Berlen, Tarkan’la hâlâ görüştüğünü söylüyor:
“Tarkan’ı çok severim ve çok iyi arkadaşızdır. Çocukça bir aşktı bizimkisi. Küçüktük ikimiz. Siz de çıkmışsınızdır sevgilinizle dışarı, aynıydı. Kızım Rain, inanamıyor. Tarkan’ın ünlü olduğunu biliyor. Tanışıyorlar, çok da seviyorlar birbirlerini. Tarkan uzun zaman önce hayatımı paylaştığım bir ailem gibi.”
6
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Müzik sektöründe çalışırdım
Bekar bir anne olan Jülyet Berlen’in kızı Rain 12, oğlu Hunter ise 7 yaşında. Berlen, gençken çok özgüvenli olduğunu ve çocuklarını da öyle yetiştirmeye çalıştığını söylüyor. 11 yıldır Türkiye’ye hiç gelmeyen Berlen, ülkemizde yaşasaydı eğer kesinlikle müzik sektöründe çalışacağını düşünüyor: “Türkiye’de göz önünde olan işlerin içinde büyüdüm, oyunculuk da yapardım. Çünkü o benim normal hayatımdı. Ama kesinlikle müzik sektöründe çalışırdım. Buraya gelmeden önce dönemin plak şirketi Raks’ta çalışıyordum. Menajerlik, yaratım ve stüdyo gibi işleri çok seviyordum.” Şu an İngilizcesi Türkçesinden daha iyi olan Berlen, Elif Koyutürk’ün kendisi hakkında da bir belgesel çekeceğini açıklıyor ve ekliyor: