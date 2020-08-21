Adını Tarkan ile yaşadığı aşkla duyurmuştu... Jülyet Berlen, Amerika'daki hayatını anlattı!

Berlen’i herkesin tanıması ise 1993’te Tarkan’la yaşadığı ilişki ile oldu. Tarkan’ın şarkıları listelerde en üst sıralara çıkmaya başlamıştı. Yanında ise gerek giyim tarzı gerekse güzelliği ile dikkat çeken bir kadın vardı. 22. yaşına girdiği doğum gününden fotoğrafların altında, “Tarkan, pastasının mumlarını sevgilisiyle beraber söndürdü” yazıyordu.



Şu an evli olan Tarkan’ın hayatından birçok kadın geçti ama Berlen, özgün tarzıyla hep hafızalarda yer edinmeyi bildi. Eski model o durumu ise şöyle açıklıyor:



“Tarkan’ın ilk sevgilisi ben değildim… Yıllar geçti ama hâlâ dünyanın herhangi bir yerinde beni gören herkes bunu soruyor. Hoşuma da gidiyor bu soru. Demek ki ben farklıymışım. Tarkan’ın eski sevgililerinden beni hâlâ hatırladıklarına göre…”