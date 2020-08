Adını Tarkan ile yaşadığı aşkla duyurmuştu... Jülyet Berlen, Amerika'daki hayatını anlattı!

İngilizce bilmeden Amerika’ya gittim Jülyet Berlen, 1999’da ise Amerika’ya taşınmaya karar verdi. Şu an Los Angeles’ta yaşayan Berlen, göç hikayesini şöyle anlatıyor: “21 yıl önce ilk kez New York’a taşındım. Türkiye’de benim için her şeyin bittiğini düşünmüştüm ve artık bir şeylerin değişmesi lazımdı. Ressam Ertuğrul Ateş, beni Amerika’ya davet etti ve hiçbir plan yapmadan çıkıp geldim. Ne İngilizcem ne de oturma iznim vardı. İlk olarak bir restoranda hostes olarak çalıştım, ardından bir butikte. 3 yıl New York’ta yaşadıktan sonra Los Angeles’a taşındım. Sonra okula gittim ve kuaför oldum.”