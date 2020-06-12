MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAdını andıkça yüreğim sızlar: O bebek hiç doğmadı
GeriMagazin Adını andıkça yüreğim sızlar: O bebek hiç doğmadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 12 Haziran 2020 - 16:17,

Adını andıkça yüreğim sızlar: O bebek hiç doğmadı

Bir zamanlar Hollywood'un en gözde çifti olan Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh'nun adının ardında meğer bir dram varmış.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
114 YAŞINA GİRDİ
Abone Olgoogle-news

14 YAŞINA GİRDİ

Daha dünyaya gözlerini açmadan önce milyonlarca kişinin ilgisini çeken Shiloh Jolie Pitt, geçtiğimiz 27 Mayıs'ta 14 yaşına girdi. Artık yetişkinliğe doğru ilerliyor tam adıyla Shiloh Nouvel Jolie-Pitt.

2MERAKLI BAKIŞLAR HEP ÜZERİNDE
Abone Olgoogle-news

MERAKLI BAKIŞLAR HEP ÜZERİNDE

Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh, dünyaya gözlerini Namibya'da açtı. Kime benzediğinden nasıl büyüdüğüne kadar o günden bu yana kelimenin tam anlamıyla mercek altında. 

3O BEBEK HİÇ DOĞMADI
Abone Olgoogle-news

O BEBEK HİÇ DOĞMADI

Ünlü çiftin kızının adı da açıklanmadan önce merak konusu olmuştu. Sonra da Pitt ve Jolie'nin, çocuklarına farklı bir isim koymak amacıyla Shiloh'u seçtiklerini düşünmüştü. İşin aslı bu ismin ardında Jolie ile ilgili dramatik bir aile öyküsü gizliymiş.

4HEYECANLA BEBEĞİ BEKLİYORLARDI
Abone Olgoogle-news

HEYECANLA BEBEĞİ BEKLİYORLARDI

Angelina Jolie, Vanity Fair dergisine verdiği bir röportajda bu hüzünlü öyküyü de anlatmıştı. Jolie'nin annesi Marcheline Bertrand ile babası Jon Voight, ilk bebek heyecanlarını ağabeyi ve kendisinin doğumundan daha önce yaşadı.

5SHILOH İSMİNİ SEÇTİLER
Abone Olgoogle-news

SHILOH İSMİNİ SEÇTİLER

O zamanlar mutlu bir birliktelikleri olan Bertrand ve ünlü oyuncu Voight bir bebek beklediklerini öğrendiklerinde hemen bir isim aramaya başladılar. Jolie'nin babası Voight, bebek için Shiloh Baptist ismini seçti.

6DÜŞÜK YAPTI
Abone Olgoogle-news

DÜŞÜK YAPTI

Ancak çiftin bebek heyecanı tamamına ermedi, çünkü Shiloh Baptist adını vermek istedikleri ilk bebekleri dünyaya gözlerini açamadan hayatını yitirdi. Bertrand bu düşüğün ardından 1973 yılında oğlu James Haven'i iki yıl sonra da kızı Angelina'yı dünyaya getirdi.

7KENDİ KIZINA O İSMİ VERDİ
Abone Olgoogle-news

KENDİ KIZINA O İSMİ VERDİ

Angelina Jolie de yıllar sonra kendi kızına hiç doğmamış büyük kardeşi için düşünülen o ismi koydu. Ama daha önce de kaldığı otellerde Shiloh Baptist adıyla kayıt yaptırıyordu.

8BEŞ KARDEŞİ DAHA VAR
Abone Olgoogle-news

BEŞ KARDEŞİ DAHA VAR

Bir zamanlar Brangelina olarak anılan Pitt ve Jolie'nin Shiloh dışında iki biyolojik çocuğu daha var: İkizler Vivienne ve Knox. Bunun yanı sıra Jolie'nin ilk evlatlık çocuğu Maddox, daha sonra da birlikteyken evlat edindikleri Zahara ve Pax Thien de Shiloh'nun kardeşleri. 

9
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi