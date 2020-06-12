Adını andıkça yüreğim sızlar: O bebek hiç doğmadı

Bir zamanlar Hollywood'un en gözde çifti olan Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh'nun adının ardında meğer bir dram varmış.
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14 YAŞINA GİRDİ
Daha dünyaya gözlerini açmadan önce milyonlarca kişinin ilgisini çeken Shiloh Jolie Pitt, geçtiğimiz 27 Mayıs'ta 14 yaşına girdi. Artık yetişkinliğe doğru ilerliyor tam adıyla Shiloh Nouvel Jolie-Pitt.
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MERAKLI BAKIŞLAR HEP ÜZERİNDE
Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh, dünyaya gözlerini Namibya'da açtı. Kime benzediğinden nasıl büyüdüğüne kadar o günden bu yana kelimenin tam anlamıyla mercek altında.
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O BEBEK HİÇ DOĞMADI
Ünlü çiftin kızının adı da açıklanmadan önce merak konusu olmuştu. Sonra da Pitt ve Jolie'nin, çocuklarına farklı bir isim koymak amacıyla Shiloh'u seçtiklerini düşünmüştü. İşin aslı bu ismin ardında Jolie ile ilgili dramatik bir aile öyküsü gizliymiş.
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HEYECANLA BEBEĞİ BEKLİYORLARDI
Angelina Jolie, Vanity Fair dergisine verdiği bir röportajda bu hüzünlü öyküyü de anlatmıştı. Jolie'nin annesi Marcheline Bertrand ile babası Jon Voight, ilk bebek heyecanlarını ağabeyi ve kendisinin doğumundan daha önce yaşadı.
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SHILOH İSMİNİ SEÇTİLER
O zamanlar mutlu bir birliktelikleri olan Bertrand ve ünlü oyuncu Voight bir bebek beklediklerini öğrendiklerinde hemen bir isim aramaya başladılar. Jolie'nin babası Voight, bebek için Shiloh Baptist ismini seçti.
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DÜŞÜK YAPTI
Ancak çiftin bebek heyecanı tamamına ermedi, çünkü Shiloh Baptist adını vermek istedikleri ilk bebekleri dünyaya gözlerini açamadan hayatını yitirdi. Bertrand bu düşüğün ardından 1973 yılında oğlu James Haven'i iki yıl sonra da kızı Angelina'yı dünyaya getirdi.
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KENDİ KIZINA O İSMİ VERDİ
Angelina Jolie de yıllar sonra kendi kızına hiç doğmamış büyük kardeşi için düşünülen o ismi koydu. Ama daha önce de kaldığı otellerde Shiloh Baptist adıyla kayıt yaptırıyordu.
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BEŞ KARDEŞİ DAHA VAR
Bir zamanlar Brangelina olarak anılan Pitt ve Jolie'nin Shiloh dışında iki biyolojik çocuğu daha var: İkizler Vivienne ve Knox. Bunun yanı sıra Jolie'nin ilk evlatlık çocuğu Maddox, daha sonra da birlikteyken evlat edindikleri Zahara ve Pax Thien de Shiloh'nun kardeşleri.