Adile Sultan kimdir, ne zaman öldü? Hangi dönemde yaşadı? İşte Adile Sultan 'ın hayatı ile ilgili bilgiler

Adile Sultan’ın babası Sultan İkinci Mahmud, annesi ise Zernigar Kadın’dır. Osmanlı tarihinde İkinci Mahmud en çok kızı olan padişahlar arasındadır. İkinci Mahmud'un 40'a yakın çocuğu olmuş ve bunların dörtte biri hariç diğerleri çok küçük yaşlarda vefat etmiştir. İçlerinde Sâliha, Mihrimah, Atiye, Hatice Sultan gibi küçük yaşta ölümün pençesinden kurtulanlar oldu ise de, İkinci Mahmud'un en uzun yaşayan kızı Âdile Sultandır.