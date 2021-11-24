Adile Sultan kimdir, ne zaman öldü? Hangi dönemde yaşadı? İşte Adile Sultan 'ın hayatı ile ilgili bilgiler
Yaptığı hayır ve iyiliklerle tanınan Adile Sultan, İkinci Mahmud, Abdülmecid, Abdülaziz, Beşinci Murad ve Sultan İkinci Abdülhamid dönemlerini görmüştür. Hanedanı içinde divan sahibi tek kadın şair olarak tanınan Adile Sultan’ın, Kandilli’nin imarına katkıda bulunduğu, yoksullara yardım ettiği ve özellikle eğitim konularına ilgi duyduğu bilinmektedir. Peki, Adile Sultan kimdir? Hangi dönemde yaşadı? İşte Adile Sultan 'ın hayatı ile ilgili bilgiler
Adile Sultan’ın babası Sultan İkinci Mahmud, annesi ise Zernigar Kadın’dır. Osmanlı tarihinde İkinci Mahmud en çok kızı olan padişahlar arasındadır. İkinci Mahmud'un 40'a yakın çocuğu olmuş ve bunların dörtte biri hariç diğerleri çok küçük yaşlarda vefat etmiştir. İçlerinde Sâliha, Mihrimah, Atiye, Hatice Sultan gibi küçük yaşta ölümün pençesinden kurtulanlar oldu ise de, İkinci Mahmud'un en uzun yaşayan kızı Âdile Sultandır.
Adile Sultan'ın, birçok farklı özelliği vardır. Osmanlı hanedanının divan sahibi ilk ve tek hanım şâiresidir. Şiirleri oldukça samimi olup, büyük bir kısmı dinî-tasavvufî bir mahiyete sahiptir. Evlendikten sonra debdebeli bir hayat yaşayan Âdile Sultan, kocasının ve kızının vefatlarından sonra adeta inzivaya çekilmiş, gezintileri bırakmış, ibadetle, fakir fukaraya yardım etmekle vaktini geçirmiştir.
İkinci Mahmud, Abdülmecid, Abdülaziz, Beşinci Murad ve Sultan İkinci Abdülhamid dönemlerini görmüş olan Âdile Sultan, hanedan mensubu diğer kadınlarla kıyaslandığında oldukça uzun bir hayat yaşadı. 1898 senesi Ocak ayının son günlerine rastlayan bir bayram sabahı 73 yaşında vefat etti. Kalabalık bir cemaat tarafından Eyüpsultan Camiinde cenaze namazı kılınan Sultan, sağlığında yaptırmış olduğu türbeye, eşinin yanına defnedildi.