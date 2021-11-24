Adile Sultan Kasrı nerede? Hababam Sınıfı nerede çekildi? Hababam Sınıfı Müzesi hakkında bilgiler

HABABAM SINIFI NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı'nın yer aldığı Adile Sultan Kasrı, İstanbul ilinin Üsküdar ilçesinde, Validebağ Korusu içinde yer almaktadır. Kasır, 1853 yılında Sultan Abdülaziz tarafından kız kardeşi Adile Sultan için yapılmıştır. Restorasyondan geçen kasır günümüzde ise özel davetler ve düğünler için kullanılıyor. Kasırda sadece filmlerin çekildiği oda müze olarak kullanılıyor.



Bu odada dönemin sıraları, tahtaları, sobası ve birçok oyuncunun fotoğrafları bulunmaktadır.