Adile Sultan Kasrı nerede? Hababam Sınıfı nerede çekildi? Hababam Sınıfı Müzesi hakkında bilgiler
Hababam Sınıfı Müzesi ile ilgili bilgiler araştırılıyor. MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü Adile Sultan Kasrı’nda çekildi. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde Hababam Sınıfı Müzesi yer alacak. Peki, Hababam Sınıfı Müzesi nerededir, nasıl gidilir? Hababam Sınıfı nerede çekildi?
Hababam Sınıfı’nın nerede çekildiği merak ediliyor. Yeşilçam’ın unutulmaz yapımları arasında yer alan Hababam Sınıfı’nın çekimlerinin büyük bir kısmı Adile Sultan Kasrı’nda gerçekleştirilmiştir. Kasır, 1853 yılında Sultan Abdülaziz tarafından kız kardeşi Adile Sultan için yapılmıştır. Adile Sultan Kasrı’nda sadece filmlerin çekildiği oda müze olarak kullanılıyor.
HABABAM SINIFI NEREDE ÇEKİLDİ?
Hababam Sınıfı'nın yer aldığı Adile Sultan Kasrı, İstanbul ilinin Üsküdar ilçesinde, Validebağ Korusu içinde yer almaktadır. Kasır, 1853 yılında Sultan Abdülaziz tarafından kız kardeşi Adile Sultan için yapılmıştır. Restorasyondan geçen kasır günümüzde ise özel davetler ve düğünler için kullanılıyor. Kasırda sadece filmlerin çekildiği oda müze olarak kullanılıyor.
Bu odada dönemin sıraları, tahtaları, sobası ve birçok oyuncunun fotoğrafları bulunmaktadır.
Bu odada dönemin sıraları, tahtaları, sobası ve birçok oyuncunun fotoğrafları bulunmaktadır.
Odaya ilk girdiğinizde sizi ilk karşılayan şey; sağ tarafta soba içinde kopya çekmeye çalışan Güdük Necmi ve onu yakalayan Mahmut Hoca heykelleri oluyor. Bu heykellerin yanı sıra müzede 2 heykel daha var.
Müzeye Üsküdar- Eminönü iskelesinin önünden kalkan mavi minibüslere veya 6 Hat nolu İETT otobüsüne binerek ulaşabilirsiniz.
Müzeye Üsküdar- Eminönü iskelesinin önünden kalkan mavi minibüslere veya 6 Hat nolu İETT otobüsüne binerek ulaşabilirsiniz.