Adile Naşit ne zaman öldü, mezarı nerede? Yeşilçam'ın efsane ismi Adile Naşit ölüm yıl dönümünde anılıyor
Münir Özkul ve Kemal Sunal ile başrolleri paylaşan Yeşilçam'ın efsane ismi Adile Naşit ölüm yıl dönümünde anılıyor. Unutulmaz filmlere imza atan ve yer aldığı filmlerle genç nesle ulaşmaya devam eden Adile Naşit, canlandırdığı anne karakterleriyle 1985'te Yılın Annesi seçilmişti. Peki, Adile Naşit ne zaman öldü, mezarı nerede?
Adile Naşit, 17 Haziran 1930 tarihinde İstanbul'da doğdu. Tiyatrocu bir aileden gelen Adile Naşit'in babası komedyen Komik-i Şehir Naşit, annesi de tiyatro oyuncusu Amelya Hanım'dır. Amelya hanım, anne tarafından Ermeni, baba tarafından Rum'dur. Dedesi Kemani Yorgo Efendi, anneannesi ise, zamanının meşhur kantocularından olup, lakabı Küçük Verjin'idir.
1950 yılında evlenen Adile Naşit'in 1952 yılında bir oğlu oldu. Ahmet ismini verdiği oğlu, ilkokul 2. sınıfa geldiğinde rahatsızlandı, Ahmet'in kalbi doğuştan delikti. 1966 yılında yapılan operasyon sonrası da, küçük Ahmet bir daha gözlerini açamadı. Tek çocuğu Ahmet'i kaybettikten sonra iyice çocuklara yöneldi. Masalcı TeyzeTRT'de 1980 yılında TRT Ankara Televizyonu prodüktörlerinden İlhan Şengün'ün (1946-2003) yapımcısı olduğu Uykudan Önce isimli çocuk programıyla birlikte masalcı teyze diye anılmaya başladı. Masal ve öykü anlattığı bu program tek kanallı televizyon döneminde çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.
Babası öldükten sonra okulunu bırakan Adile Naşit 14 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları, Çocuk Tiyatrosu'na girdi. Halide Pişkin'in grubunda "Her şeyden Biraz" oyunu ile İstanbul turnesine çıkan Adile Naşit sonradan Muammer Karaca'nın tiyatrosuna girdi. 1948-1951 arasında komedyen Aziz Basmacı ve Vahi Öz ile birlikte kurdukları toplulukta çalıştı. Sonradan 1954'te döndüğü Muammer Karaca tiyatrosunda 1960'a kadar çalıştı. 1961'de eşi Ziya Keskiner ve ağabeyi Selim Naşit Özcan ile birlikte kurdukları Naşit Tiyatrosu dağıldıktan sonra, 1963'ten 1975'e kadar "Gazanfer Özcan - Gönül Ülkü" tiyatrosunda çalıştı. Tiyatro oyunlarının yanı sıra Hisseli Harikalar Kumpanyası, Neşe-i Muhabbet, Şen Sazın Bülbülleri gibi müzikallerde beğeni topladı.
Adile Naşit, 11 Aralık 1987'de doğduğu şehir olan İstanbul'da 57 yaşındayken bağırsak kanseri sonucu yaşamını yitirdi. Cenaze töreni 13 Aralık 1987 tarihinde Şişli Camii'nde düzenlendi. Öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedildi. İstanbul Karacaahmet mezarlığında ilk eşi Ziya Keskiner ve oğlu Ahmet Keskiner (1951-1966) birlikte yatmaktadır.