Adile Naşit ne zaman öldü, mezarı nerede? Yeşilçam'ın efsane ismi Adile Naşit ölüm yıl dönümünde anılıyor

1950 yılında evlenen Adile Naşit'in 1952 yılında bir oğlu oldu. Ahmet ismini verdiği oğlu, ilkokul 2. sınıfa geldiğinde rahatsızlandı, Ahmet'in kalbi doğuştan delikti. 1966 yılında yapılan operasyon sonrası da, küçük Ahmet bir daha gözlerini açamadı. Tek çocuğu Ahmet'i kaybettikten sonra iyice çocuklara yöneldi. Masalcı TeyzeTRT'de 1980 yılında TRT Ankara Televizyonu prodüktörlerinden İlhan Şengün'ün (1946-2003) yapımcısı olduğu Uykudan Önce isimli çocuk programıyla birlikte masalcı teyze diye anılmaya başladı. Masal ve öykü anlattığı bu program tek kanallı televizyon döneminde çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.