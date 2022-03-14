AdÄ± Sevgi dizisi ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile pazar akÅŸamÄ± izleyici karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. ATV ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan AdÄ± Sevgi dizisinde Elif karakterine Gizem GÃ¼neÅŸ, Emir karakterine Yunus Emre YÄ±ldÄ±rÄ±mer, Volkan karakterine Mert DoÄŸan hayat veriyor. AdÄ± Sevgi dizisinin Ã§ekimlerini Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ve Ã§ekimlerin Beykoz, BeÅŸiktaÅŸ, Galata, Ã‡atalca ve Åžile gibi semtlerde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisi gÃ¼ndemde yer aldÄ±.
Elif Ã¶ÄŸretmen idealist dÃ¼ÅŸÃ¼nceler iÃ§inde SarpÃ§a'ya gelir. Okulda son derece baÅŸarÄ±lÄ± bir kÄ±z olan Zeynep; kÄ±nasÄ±ndan kaÃ§mÄ±ÅŸ en sevdiÄŸi yere okuluna gelmiÅŸtir. Elif, Zeynep'i umutsuzluÄŸun kÄ±yÄ±sÄ±ndan alÄ±rken, Zeynep'in bÃ¶lgenin en gÃ¼Ã§lÃ¼ ve varlÄ±klÄ± ailesi olan Baykara ailesinin tek oÄŸlu Volkan'la evlenmek zorunda bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenir. Volkan ona takÄ±ntÄ±lÄ± bir aÅŸkla baÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Elif hemen Zeynep'i himayesine alÄ±r ve onu bu durumdan kurtarmak, okula geri dÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in harekete geÃ§er. Ancak Volkan da Baykara ailesi de bu evliliÄŸin gerÃ§ekleÅŸmesi iÃ§in inanÄ±lmaz bÃ¼yÃ¼k ve tehlikeli hamleler yapar.
Elif okuldaki ilk dersinde ise Ã¶ÄŸrencilerinin neredeyse hepsinin gizli ya da aÃ§Ä±k onun desteÄŸine ihtiyacÄ± olduÄŸunu sezer. Bu sÄ±rada bir yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lma sonucu Baykara soyadÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Emir'le de tanÄ±ÅŸÄ±r. Daha ilk andan kÄ±vÄ±lcÄ±mlar yaratan bu tanÄ±ÅŸma, Elif'i Emir'le birlikte Zeynep'i kurtarmak Ã¼zere harekete geÃ§irir. Ancak olaylar hiÃ§ beklemedikleri biÃ§imde onlarÄ± bambaÅŸka yerlere savururâ€¦
BaÅŸrollerini Yunus Emre YÄ±ldÄ±rÄ±mer ile Gizem GÃ¼neÅŸ'in paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± dizide Fatih Al, Nihan BÃ¼yÃ¼kaÄŸaÃ§, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan, Asya Kasap, Mert DoÄŸan, Serpil GÃ¼l, Ä°lker Sami KÄ±lÄ±Ã§, Asena Keskinci, Esat Polat GÃ¼ler, KÃ¼rÅŸat Demir, Ece KoroÄŸlu, Cenk Hakan KÃ¶ksal, Lara DomaÃ§, SÄ±la Korkmaz, Arzu GÃ¼ler, Bora KÄ±rkÄ±m, Ozan GÃ¼Ã§lÃ¼ ve Berfu Ã–ngÃ¶ren isimler yer alÄ±yor.
Gizem GÃ¼neÅŸ - ElifÂ
Yunus Emre YÄ±ldÄ±rÄ±mer - Emir
Mert DoÄŸan - Volkan
Asya Kasap - Zeynep
Fatih Al - Ekrem
Nihan BÃ¼yÃ¼kaÄŸaÃ§ - Macide
Mehtap Bayri - ÅžÃ¼kran
Hande Kaptan - Ã–zlem