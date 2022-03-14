ADI SEVGÄ° DÄ°ZÄ°SÄ° KONUSU

Elif Ã¶ÄŸretmen idealist dÃ¼ÅŸÃ¼nceler iÃ§inde SarpÃ§a'ya gelir. Okulda son derece baÅŸarÄ±lÄ± bir kÄ±z olan Zeynep; kÄ±nasÄ±ndan kaÃ§mÄ±ÅŸ en sevdiÄŸi yere okuluna gelmiÅŸtir. Elif, Zeynep'i umutsuzluÄŸun kÄ±yÄ±sÄ±ndan alÄ±rken, Zeynep'in bÃ¶lgenin en gÃ¼Ã§lÃ¼ ve varlÄ±klÄ± ailesi olan Baykara ailesinin tek oÄŸlu Volkan'la evlenmek zorunda bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenir. Volkan ona takÄ±ntÄ±lÄ± bir aÅŸkla baÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Elif hemen Zeynep'i himayesine alÄ±r ve onu bu durumdan kurtarmak, okula geri dÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in harekete geÃ§er. Ancak Volkan da Baykara ailesi de bu evliliÄŸin gerÃ§ekleÅŸmesi iÃ§in inanÄ±lmaz bÃ¼yÃ¼k ve tehlikeli hamleler yapar.



Elif okuldaki ilk dersinde ise Ã¶ÄŸrencilerinin neredeyse hepsinin gizli ya da aÃ§Ä±k onun desteÄŸine ihtiyacÄ± olduÄŸunu sezer. Bu sÄ±rada bir yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lma sonucu Baykara soyadÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Emir'le de tanÄ±ÅŸÄ±r. Daha ilk andan kÄ±vÄ±lcÄ±mlar yaratan bu tanÄ±ÅŸma, Elif'i Emir'le birlikte Zeynep'i kurtarmak Ã¼zere harekete geÃ§irir. Ancak olaylar hiÃ§ beklemedikleri biÃ§imde onlarÄ± bambaÅŸka yerlere savururâ€¦