Adeta Türkiye'nin Sibirya'sı: Araçların motorları dondu, sürücüler güçlük yaşadı

Güncelleme Tarihi:

#Soğuk Hava#Kars#Meteoroloji
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2025 11:53

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7,5 dereceye düştü kentte, soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde araçların motorları dondu. Sürücüler araçlarını, başka araçların aküsünden takviye alıp çalıştırdı.