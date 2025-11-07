×
HABERLERGündem Haberleri

Adeta kabusa dönüştü! Esnaf kamera taktırıp kayıt altına almaya başladı

Güncelleme Tarihi:

#Güvenlik Kamerası#Adana Seyhan#Trafik Kazaları
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 10:18

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir esnaf, keskin viraj nedeniyle Mehmet Fuat Diblan Bulvarı'nda meydana gelen kazaları kayıt altına almak için iş yerine güvenlik kamerası taktırdı. Bölge esnafı ve sakinleri yolun bir an önce düzeltilmesini talep etti.