Adeta kabusa dönüştü! Esnaf kamera taktırıp kayıt altına almaya başladı

"KAZALARI KAYDA ALMAK İÇİN İŞ YERİNE GÜVENLİK KAMERASI TAKTIRDI"

Bölgede esnafından Yalçın Parmak (41) ise meydana gelen kazaları kayda almak için iş yerine güvenlik kamerası taktı. Parmak'ın iş yerine güvelik kamerası taktıktan sonra da keskin virajda çok sayıda kaza meydana geldi, kaza anları ise görüntülere yansıdı. Artık kazalardan bıktıklarını aktaran Parmak, "Her gün virajda kaza oluyor. Buraya bir önlem alınması gerekiyor. Çok sayıda araç zarar gördü. Bunu belgelemek için iş yerime güvenlik kamerası taktırdım. Bazı günler birden fazla kaza oluyor" dedi.