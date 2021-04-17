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Ramazan Özel
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 17 Nisan 2021 - 12:46 | 

Adet olunca oruç bozulur mu? İşte konu hakkında Diyanet bilgisi

Oruçlu iken adet olunca oruç bozulur mu konusunda bilgi edinmek isteyenler, internetten konu ile ilgili araştırmaları yapmaya devam ediyor. Orucu bozan durumlar arasında adet olmanın yer alıp almadığını öğrenmek isteyenler, için bilgiler veren Diyanet İşleri Başkanlığı, konuyla ilgili detayları paylaştı. Peki, oruçluyken adet olunca oruç bozulur mu? İşte, konu hakkında Diyanet’ten gelen bilgi.

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Oruçlu iken adet olunca oruç bozulur mu konusunda bilgi edinmek isteyenler, internetten konu ile ilgili araştırmaları yapmaya devam ediyor. Orucu bozan durumlar arasında adet olmanın yer alıp almadığını öğrenmek isteyenler, için bilgiler veren Diyanet İşleri Başkanlığı, konuyla ilgili detayları paylaştı. Peki, oruçluyken adet olunca oruç bozulur mu? İşte, konu hakkında Diyanet’ten gelen bilgi.

2ORÇLUYKEN ADET OLUNURSA ORUÇ BOZULUR MU

ORÇLUYKEN ADET OLUNURSA ORUÇ BOZULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler.

Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bugünün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazan’ın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.

3ADET OLUNCA ORUÇ TUTULUR MU

ADET OLUNCA ORUÇ TUTULUR MU?

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun yaptığı açıklamaya göre:

Özel günlerindeki bir kadının namaz kılması ve oruç tutması haramdır. Bu durumdaki kadının namazı ve orucu sahih olmaz. Fakihler bu konuda görüş birliği içindedirler (Şâfiî, el-Ümm, II,130-131; Sahnûn, el-Müdevvene, I, 151; Haddâd, el-Cevhera, I,34; İbn Hazm, el-Muhallâ, II, 162; Merğînânî, el-Hidâye, I, 208-209; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 386-387; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 331, 385; Şevkânî, es-Seylü’l-cerrâr, II, 148). Âdet süresince terk edilen namazların kazâ edilmeyeceği, oruçların ise temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında da bütün mezheplerin görüş birliği vardır (İbnü’l-Münzir, el-İcma, s. 47-48; Nevevî, Şerhu Müslim, IV, 26; San‘ânî, Sübülü’s-selâm, I, 383; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, I, 118).

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Söz konusu icmânın dayanağı Hz. Peygamberin (s.a.s.) hadisleri ve sahabe uygulamasıdır. Nitekim Hz. Âişe bu konuda kendisine sorulan bir soru üzerine; Resûlullah döneminde âdet gördüklerinde tutmadıkları oruçları kaza etmekle emrolunduklarını, kılmadıkları namazları ise kaza etmekle yükümlü tutulmadıklarını söylemiştir (Buhârî, Hayız, 20; Müslim, Hayız, 69).

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