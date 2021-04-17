Adet olunca oruç bozulur mu? İşte konu hakkında Diyanet bilgisi

ORÇLUYKEN ADET OLUNURSA ORUÇ BOZULUR MU? Diyanet İşleri Başkanlığı’nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:



Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler.



Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bugünün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazan’ın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.