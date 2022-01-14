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Adem Kılıççı kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor yarışmacısı Adem Kılıççı hakkında bilgiler

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor All Star'da yarışacak isimleri duyurdu. Ünlüler takımında yer alacak isimlerden biri de eski yarışmacılardan Adem Kılıççı oldu. Daha önce şampiyonluğu tadan Adem Kılıççı'nın All Star performansı şimdiden merak ediliyor. Peki, Adem Kılıççı kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor yarışmacısı Adem Kılıççı hakkında bilgiler

1/4Adem Kılıççı kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor yarışmacısı Adem Kılıççı hakkında bilgiler

1986 yılında Ağrı'da dünyaya gelen Adem Kılıçcı'nın Türkiye'ye Kafkasya'dan göç etmiş Karapapak Türkleri'nden olduğu biliniyor. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

2/4Adem Kılıççı kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor yarışmacısı Adem Kılıççı hakkında bilgiler

Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. 2008 yılında yapılan Yaz Olimpiyatları çerçevesinde de 69 kiloda mücadele ettiği İngiliz rakibi Billy Joe Sanders’e 14-3 skor ile yenildi. İngiliz boksör ile yaptığı mücadeleden yenilgi ile ayrılınca Adem Kılıççı, 2008 yılı Yaz Olimpiyatları’na da veda etti.

3/4Adem Kılıççı kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor yarışmacısı Adem Kılıççı hakkında bilgiler

İtalya’nın Pascara kentinde, 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan Akdeniz Oyunları’na da katılan Adem Kılıççı, yarışmalardaki üstün performansı sayesinde Akdeniz Oyunları’ndan gümüş madalya alarak ayrıldı. 2011 yılında Ankara’da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Şampiyonası’na da katılan başarılı boksör buradan da gümüş madalya alarak ayrıldı.Türk boksör Adem Kılıççı, 2014-2015 döneminde Dünya Boks Federasyonu tarafından düzenlenen APB Profesyonel Boks Ligi dünya şampiyonu oldu. Rio’da düzenlenecek olan olimpiyatlar için de katılma hakkı kazanan Adem Kılıççı, kanında yasaklı madde tespit edildiği için Rio’da düzenlenecek olan yarışmalara katılamadı.

21 Ocak 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Survivor 2017'in kadrosunda yer alarak ünlüler takımında yarışan Adem Kılıçcı yarışmada büyük finale kadar yükselmiş ancak ikinci olmuştur. All Star konseptiyle düzenlenen Survivor 2018'in kadrosuna da dahil olan Kılıçcı şampiyon olarak yarışmayı tamamladı.

4/4Adem Kılıççı kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor yarışmacısı Adem Kılıççı hakkında bilgiler

Adem Kılıççı, Survivor All Star öncesi yaptığı son paylaşımda "Hüzünlü bir akşamüstü, yurda veda ederken.. Birlikte çıktığımız son yolculuğumuza kalbimde sizlerle gidiyorum. Beni hiç bir zaman yalnız bırakmadınız şimdi de yalnız gitmiyorum. Bu yola kazanmayı hayal ederek, kaybetmeyi de göze alarak çıktık. Zor ve uzun bir serüven bizi bekliyor. Ulaşılması gereken bir hedef, verilmesi gereken bir mücadele ve kazanılması gereken bir Allstar şampiyonluğu var. Unutmayın; yeni bir hedef, yeni bir mücadele, yeni bir şampiyonluk bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

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