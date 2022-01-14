Adem Kılıççı kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor yarışmacısı Adem Kılıççı hakkında bilgiler

Adem Kılıççı, Survivor All Star öncesi yaptığı son paylaşımda "Hüzünlü bir akşamüstü, yurda veda ederken.. Birlikte çıktığımız son yolculuğumuza kalbimde sizlerle gidiyorum. Beni hiç bir zaman yalnız bırakmadınız şimdi de yalnız gitmiyorum. Bu yola kazanmayı hayal ederek, kaybetmeyi de göze alarak çıktık. Zor ve uzun bir serüven bizi bekliyor. Ulaşılması gereken bir hedef, verilmesi gereken bir mücadele ve kazanılması gereken bir Allstar şampiyonluğu var. Unutmayın; yeni bir hedef, yeni bir mücadele, yeni bir şampiyonluk bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.