Adem, Aycan ve Sema, Survivor'da neden yok? Ünlüler takımı için koronavirüs iddiası... İşte son durum

Survivor yarışmasında geçtiğimiz bölümlerden beri olmayan yarışmacılar Adem, Aycan ve Sema'nın sakatlıktan mı yoksa koronavirüs dolayısıyla mı yarışmada olmadıkları izleyenler tarafından merak edilen konular arasında yer aldı.
Survivor All Star 2022 yeni bölümünde yarışmaya 4 yeni isim dahil olurken Sema, Adem ve Aycan'ın olmaması kafalarda soru işareti oluşturdu. Pek çok izleyici 3 isim hakkında detaylara vakıf olabilmek için internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, Survivor Aycan, Sema, Adem neden yok, elendi mi, sakatlandı mı? İşte, o detaylar
Acun Ilıcalı, önceki gün ada konseyinde yaptığı açıklamada, Adem, Sema ve Aycan'ın sağlık sorunları nedeniyle yer almadığını söyledi.
Adem, Aycan ve Sema'nın koronavirüse yakalandıkları iddia edildi. 3 yarışmacının 7 günlük karantinaya alındığı ifade edildi. Fakat konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Survivor yarışmacılarından Adem, yarışmaya katılmadan önce bir operasyon geçirmiş ve ilk yarışmalarda oynanamamıştı.