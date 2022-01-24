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Adem, Aycan ve Sema, Survivor'da neden yok? Ünlüler takımı için koronavirüs iddiası... İşte son durum

#Aycan Neden Yok#Sema Neden Yok#Adem Neden Yok

Survivor Sema, Adem ve Aycan neden yok sorusu, fenomen yarışmanın ekranlara gelen son bölümünde gündeme geldi. Dominik'te macerasına devam eden Survivor All Star'ın son bölümünde Adem, Sema ve Aycan'ın kadroda görülmemesi, akıllara sakatlanma ya da elenme durumunun olup olmadığını getirdi. Acun Ilıcalı'dan yarışmacıların durumu hakkında açıklama geldi. Peki, Acun Ilıcalı'nın son verdiği bilgilere göre Aycan, Sema, Adem neden yok? İşte, o detaylar

1/4Adem, Aycan ve Sema, Survivorda neden yok Ünlüler takımı için koronavirüs iddiası... İşte son durum

Survivor yarışmasında geçtiğimiz bölümlerden beri olmayan yarışmacılar Adem, Aycan ve Sema'nın sakatlıktan mı yoksa koronavirüs dolayısıyla mı yarışmada olmadıkları izleyenler tarafından merak edilen konular arasında yer aldı.

2/4Adem, Aycan ve Sema, Survivorda neden yok Ünlüler takımı için koronavirüs iddiası... İşte son durum

Survivor All Star 2022 yeni bölümünde yarışmaya 4 yeni isim dahil olurken Sema, Adem ve Aycan'ın olmaması kafalarda soru işareti oluşturdu. Pek çok izleyici 3 isim hakkında detaylara vakıf olabilmek için internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, Survivor Aycan, Sema, Adem neden yok, elendi mi, sakatlandı mı? İşte, o detaylar

3/4Survivor Sema, Adem ve Aycan neden yok

Survivor Sema, Adem ve Aycan neden yok?

Acun Ilıcalı, önceki gün ada konseyinde yaptığı açıklamada, Adem, Sema ve Aycan'ın sağlık sorunları nedeniyle yer almadığını söyledi.

4/4Adem, Aycan ve Sema, Survivorda neden yok Ünlüler takımı için koronavirüs iddiası... İşte son durum

Adem, Aycan ve Sema'nın koronavirüse yakalandıkları iddia edildi. 3 yarışmacının 7 günlük karantinaya alındığı ifade edildi. Fakat konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Survivor yarışmacılarından Adem, yarışmaya katılmadan önce bir operasyon geçirmiş ve ilk yarışmalarda oynanamamıştı.

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#Aycan Neden Yok#Sema Neden Yok#Adem Neden Yok