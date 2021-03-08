Adem Amca Yaren Leylek'e kavuştu - İşte Yaren Leylek ve Adem Amca’nın hikayesi

YAREN LEYLEK VE ADEM AMCANIN HİKAYESİ NASIL BAŞLADI? Havaların ısınmasıyla birlikte her yıl mart ayında gelen 'Yaren'i beklemeye başlatan Adem Yılmaz, “Bundan 10 yıl önce gölde teknemle balıktutuyordum. Bir leylek tekneme kondu. Aç olduğunu düşündüm ve tuttuğum balıklardan verdim. Yıllardır dostluğumuz devam ediyor. ‘Yaren’ adını verdiğim leyleği bu yıl da heyecanla bekliyorum. Benim kadim dostum oldu. Görmediğim zaman kaygılanıyorum. Her yıl 6 ay günün 5-10 saatini Yaren’le birlikte balık tutarak geçiriyorum. Bütün leylekleri seviyorum. Ancak benim için Yaren’in yeri çok farklı” dedi