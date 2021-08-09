Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) ne zaman?

Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) için başvurular devam ediyor. AKS 2021 sınav tarihi http://oygm.meb.gov.tr/ adresi üzerinden paylaşıldı. 25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan ancak Covid 19 salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığınca alınan tedbirler doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenen Adaylık Kaldırma Sınavı önümüzdeki ay gerçekleşecek. Peki, AKS ne zaman yapılacak? İşte, AKS sınavı hakkında bilgiler
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Milli Eğitim Bakanlığı ertelenen Adaylık Kaldırma Sınavı için tarih bilgileri paylaşıldı. Yapılan açıklamada "25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan ancak Covid 19 salgını nedeniyle Bakanlığımızca alınan tedbirler doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenen Adaylık Kaldırma Sınavı 5 Eylül 2021 Pazar günü saat 10.00'da yapılacaktır.25 Nisan 2021 tarihli Sınava ücret yatıran aday (sözleşmeli/kadrolu) öğretmenler tekrar ücret yatırmayacaktır. Kılavuz hükümleri gereği sınava katılacaktır." ifadelerine yer verildi.
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SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
Sınava girecek aday öğretmenlerin (sözleşmeli/kadrolu);
a. Performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmaları, b. Sınav tarihinde bir yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış olmaları, c. Sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmış olmaları, gerekmektedir.
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SINAV KONULARI VE DAĞILIMI
Sınavda, adaylara toplam 100 (yüz) adet çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli sorular sorulacaktır.
Sınavda çıkacak sorulara ilişkin konu başlıkları ve soru dağılımları aşağıda yer almaktadır;
A. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer KamuGörevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (%15)
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ( kısım 8 ve 9 hariç )
2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması HakkındaKanun B. Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30)
1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 2. 1 No’ lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB’e ilişkin hükümler 3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 4. Görevin gerektirdiği diğer mevzuat a) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu b) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun c) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ç) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği d) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği e) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği f) Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği g) Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ğ) Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci C. Öğretmenlik uygulamaları (%50)
1. Eğitim öğretimin planlanması 2. Öğrenme ortamları 3. Sınıf yönetimi 4. Öğretim yöntem ve teknikleri 5. Ölçme ve değerlendirme Ç. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%5) 1. Eğitim öğretimin planlanması 2. Öğrenme ortamları 3. Sınıf yönetimi 4. Öğretim yöntem ve teknikleri 5. Ölçme ve değerlendirme Ç. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%5)
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AKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içindewww.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.