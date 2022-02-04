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Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) kalkıyor mu?

#Adaylık Kaldırma Sınavı#AKS#AKS Kalktı Mı

TBMM Genel Kurulu'nda öğretmenliğin kariyer mesleği olmasını öngören 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi' kabul edildi. Bu gelişme ardından Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) gündeme geldi. 'Öğretmenlik Meslek Kanunu’ hakkında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKS sınavına yönelik ''Aynı şekilde öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını artık bir kenara bırakıyoruz, bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız.'' İfadelerini kullanmıştı. Peki, Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) kalkıyor mu?

1/3Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) kalkıyor mu

TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre; eğitim öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleriyle kariyerlerinde ilerlemelerinin önü açılacak.

2/3ADAYLIK KALDIRMA SINAVI KALDIRILIYOR

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI KALDIRILIYOR

Öğretmenlikte 'Adaylık Kaldırma Sınavı'nın kaldırılması öngörülüyor. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek olunması amaçlanıyor. Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenlik imkanı getiriliyor. Bu unvan için eğitimlerini tamamlayan ve sonunda yapılacak sınavdan başarıyla geçen öğretmenlere uzman öğretmen unvanı verilecek. Bu değişiklikle öğretmenler hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 TL artış olacak. Uzman öğretmen unvanı alanlar arasında yüksek lisans yapmış olanlar ise sınavdan muaf tutulacak.

3/3Adaylık kaldırma sınavı nedir

Adaylık kaldırma sınavı nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin, aday öğretmenliklerinin kaldırılması yani asli öğretmenliğe geçiş için her sene sınav yapmaktadır.

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#Adaylık Kaldırma Sınavı#AKS#AKS Kalktı Mı