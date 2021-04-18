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Gündem
Yusuf KANTARLI-Anıl ATAR/ADANA,(DHA)
Haber Giriş: 18 Nisan 2021 - 13:57 | 

Adana'da oraklı dehşet!

Adana'da Refik Vural (47), otomobiliyle işe giderken karşı şeritten gelen traktörle kafa kafaya çarpışması sonucu yaralandı. Kazadan sonra bir grup tarafından sopalarla darbedildiğini iddia eden Vural, olayı azmettiren kişinin M.G. olduğunu söyledi. Kendisine pusu kurulduğunu düşündüğünü ifade eden Vural, “Yol kenarında gördüğüm motosikletli kişiler de ne zaman, nereden geçeceğimi belirlemem için keşif yapıyordu. Traktörü kullanan kişiye de haber veriyordu. Kazadan bir şekilde sağ çıktım ancak beni bu şekilde öldürmeye çalıştılar.'' dedi.

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