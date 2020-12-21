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Hürriyet
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Anıl ATAR/ADANA (DHA)
Haber Giriş: 21 Aralık 2020 - 10:21 | 

Adana'da nefes kesen operasyon

Adana'dauyuşturucu madde taşıdıkları şüphesiyle polisin‘dur’ ihtarında bulunduğu 4 şüpheli, kaçmak için bir evin damına çıktı. Şüphelilerden Hünkar A. (20), Kutbettin B. (20) ile Çağlayan G. (20) atladıkları avluda yakalandı, Mustafa Ç. (38) ise damda etkisiz hale getirildi. Olayda 2 pompalı tüfek ile bir kamyonun far kısmına saklanmış 587 gram esrar ele geçirdi. Şüpheliler, uyuşturucu maddenin kendilerine ait olmadığını silahları da Adana Demirspor maçı olduğunda havaya sıktıklarını iddia ettiler.

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