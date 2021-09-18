Adana'da iş insanı böyle kaçırıldı

Adana'da iş insanı Koray S., iş yerinden aracına binerken yüzü maskeli ve ellerinde eldiven bulunan kişilerce plakası sökülmüş otomobille kaçırıldı. Polis, 200’e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyip, şüphelilerin kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın üyesi oldukları öne sürülen Yusuf T. (33), Haydar A. (39), Rıdvan T. (31) ile Erol A. (34) olduğunu tespit etti. 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanırken, Koray S.’nin izine rastlanılmadı. Furkan Vakfı üyesi de olan Koray S.'nin eski eşi Asuman S. ve kızı R.S.'ye ait 70 milyon TL değerinde çok sayıda arsa, iş yeri ve laboratuvarın satış vekaletinin farklı tarihlerde Yusuf T.’ye verildiği tespit edildi. İş yerlerinden çoğunun satış vekaletini alan ancak birinde sorun yaşamaları üzerine Koray S.’yi kaçırdıkları öne sürülen Yusuf T., Haydar A. ile aracın sahibi Erdal E., eş zamanlı baskınlarla yakalandı.