Adana'da inanılmaz olay: Korona hastasından tükürük alıp öldürmeye çalıştı! Şimdi de...
Adana'da oto galerici İbrahim Ünverdi, otomobil satışından elde ettiği 215 bin lirayı ofise götürmesi için çalışanı Ramazan Ç.'ye verdi. İbrahim Ünverdi, 215 bin lirayla ortadan kaybolan ve korona hastasından aldığı tükürüğü içeceğine karıştırarak kendisini öldürmeye çalışan Ramazan Ç.'den, "Seni virüsle öldüremedim ama kafana sıkacağım" şeklinde tehdit mesajları almaya başladığını iddia etti. Ramazan Ç.'den şikayetçi olan Ünverdi’ye savcılıktan koruma kararı verildi.