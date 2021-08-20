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Nuri PİR- Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 20 Ağustos 2021 - 12:01 | 

Adana'da baba ortaya çıktı, dünya başlarına yıkıldı

Adana'da sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamayan Ayça (41) ve Atakan Çatal (42) çiftinin, evlat edinip 'Mustafa Kemal' adını verdiği 3 yaşındaki Umut'un velayeti, çiftin koruyucu aile statüsünde olması ve evlat edinmek için yasal sürenin tamamlanmaması nedeniyle biyolojik babası Aziz Ö.’ye verildi. Atakan Çatal, Mustafa Kemal’in valizini odasından çıkarırken, '3 yılımızı bir bavula sığdırdık. Bizi ölmeden öldürdüler. Evlat acısı hissediyorum. Oğlumla kan bağımız yok ama kalp bağımız var.' şeklinde konuştu.

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