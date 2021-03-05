Adana ve Mersin'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Kabine toplantısında alınan karar doğrultusunda hafta sonu sokağa çıkma yasağında artık risk haritası belirleyici olacak. İller risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre başta sokağa çıkma yasağı olmak üzere diğer kısıtlamalar belirlenecek.