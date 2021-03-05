Adana ve Mersin'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Hafta sonuna kısa bir süre kala Adana ve Mersin'deki vatandaşlar da kısıtlama kararlarını yeniden gözden geçiriyor. Mart ayı normalleşme takvimine göre, bazı illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kalktı. Peki, Adana ve Mersin'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Kabine toplantısında alınan karar doğrultusunda hafta sonu sokağa çıkma yasağında artık risk haritası belirleyici olacak. İller risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre başta sokağa çıkma yasağı olmak üzere diğer kısıtlamalar belirlenecek.
2
Yüksek riskli Mersin ve orta risk grubundaki Adana'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı, pazar günü uygulanacak. Cumartesi günü ise her iki ilde de sokağa çıkma yasağı akşam 21.00'da başlayacak. Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.