Adana ve Hatay'ın yeni rengi belli oldu mu, yüksek riskli mi? Yeni risk haritası merak konusu
Adana ve Hatay’ın risk durumu, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme gelen konulardan oldu. Şehirlerin vaka sayısına göre risk oranı kırmızı, turuncu, mavi ve sarı renkle gösterilmişti. İlk paylaşılan haritadaki bazı illerin risk durumu yani rengi 1 hafta sonra değişmişti. Peki, Adana ve Hatay'ın yeni rengi belli oldu mu, yüksek riskli mi?
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1
Kısıtlamalarda belirleyici unsur olan illerin risk durumu milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Türkiye’nin dört bir yerinde olduğu gibi bu süreci Adana ve Hatay’da geçiren vatandaşlar da güncel risk haritasını yakından takip ediyor.
2
Henüz illerin yeni risk durumunu gösteren harita yayınlanmadı. Son açıklanan risk haritasında Adana ve Hatay orta riskli iller (SARI) arasındaydı.
Kovid-19 vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) grupta yer aldı.
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Haritada yüz binde 10’un altındaki iller (düşük riskli) mavi, yüz binde 11-35 arası (orta riskli) sarı, yüz binde 36-100 arası (yüksek riskli) turuncu ve yüz binde 100’ün üstündeki iller (çok yüksek riskli) kırmızı olarak gösteriliyor.