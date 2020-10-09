Adana Valisi Süleyman Elban kimdir?

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde görev yaptığı 13 yıl boyunca mahalli idareler reformu kapsamında hazırlanan kanunlar ile diğer ikincil ve alt düzenlemelerin çalışmalarında yer aldı. Mahalli idareler alanında düzenlenen birçok eğitim faaliyetinde eğitimci olarak görev almıştır. Bu alanda yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır.



Ayrıca;



1.Belediye Gelirleri Kanunu (Ağustos 2012),



2.Belediye Kanunu Uygulamaları (Mart 2013),



3.Soru ve Cevaplarla Belediye Mevzuatı Altın Rehberi (Ekim 2014) ve



4.Soru ve Cevap Mahalli İdarelerin Gelir ve Harcamaları (Mayıs 2015) adıyla yayınlanmış dört tane kitabı bulunmaktadır.



Evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.



Bakanlar Kurulu’nun 30.05.2016 tarihli ve 2016/8864 sayılı Kararnamesi ile Bilecik Valisi olarak görev yapmıştır.



Bakanlar Kurulu’nun 13.06.2017 tarihli ve 2017/10458 sayılı Kararnamesi ile Ağrı Valisi olarak görev yapmıştır.



Cumhurbaşkanlığı 09.06.2020 tarihli ve 2020/274 sayılı Kararnamesi ile Adana Valisi olarak atanmıştır, 19.06.2020 tarihinde göreve başlamıştır.