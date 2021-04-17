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Haber Giriş: 17 Nisan 2021 - 21:01 | 

Adana sahur saati 2021: Adana iftar ve sahur vakitleri imsakiyesi! Adana'da sahur saati ne zaman ve saat kaçta?

Adana sahur vakti, saatlerin ilerlemesinin ardından, oruç ibadetlerini idrak edenlerin gündemine geldi. 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Adana iftar ve sahur saatleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye 2021 bilgileri ile oruca niyet edecek olanlar için sahur vakitleri ilçelere göre çok küçük dakika farklılıkları içerebilecek. Adana sahur saatleri ile sofralara oturacak olanlar, Adana'da sahur vakti ezan ne zaman okunacak? sorusunun yanıtını 2021 İmsakiyesi üzerinden alacaklar. İşte, Adana sahur saatleri ve iftar vakitleri bilgisi

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Adana sahur vakti, kentte yaşayan pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Adana'da sahur saat kaçta sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye bilgileri ile netlik kazandı. Adana sahur saatleri hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, Adana'da sahur saat kaçta yapılacak ve ezan saat kaçta okunacak? İşte, imsakiye içerisinde yer alan detaylara göre Adana sahur vakti 2021 bilgileri hakkında detaylar

ADANA İMSAKİYE BİLGİLERİ 2021

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:3619:1820:37*
214.04.202104:3519:1920:38
315.04.202104:3319:2020:39
416.04.202104:3119:2120:40
517.04.202104:3019:2220:41
618.04.202104:2819:2320:43
719.04.202104:2619:2320:44
820.04.202104:2519:2420:45
921.04.202104:2319:2520:46
1022.04.202104:2119:2620:47
1123.04.202104:2019:2720:48
1224.04.202104:1819:2820:50
1325.04.202104:1719:2920:51
1426.04.202104:1519:3020:52
1527.04.202104:1319:3120:53
1628.04.202104:1219:3120:55
1729.04.202104:1019:3220:56
1830.04.202104:0919:3320:57
1901.05.202104:0719:3420:58
2002.05.202104:0619:3520:59
2103.05.202104:0419:3621:01
2204.05.202104:0319:3721:02
2305.05.202104:0119:3821:03
2406.05.202104:0019:3921:04
2507.05.202103:5919:3921:06
2608.05.202103:5719:4021:07**
2709.05.202103:5619:4121:08
2810.05.202103:5419:4221:09
2911.05.202103:5319:4321:11
3012.05.202103:5219:4421:12***


ADANA VE TÜM İLLERİN İMSAKİYE BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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AFYONKARAHİSAR Tabip Odası Başkanı Dr. Alev Türe, ramazan ayında vücut direncinin artırılması ve koronavirüse karşı alınacak tedbirlerin önemine işaret etti. Alev Türe, özellikle güneşte ve balıkta bulunan D vitamininin yanı sıra C vitamininin hem ramazan hem de koronavirüs sürecinde çok önemli olduğunu vurguladı.

Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Dr. Alev Türe, ramazan ayında koronavirüsten korunmak için yapılması gerekenleri anlattı. Tüm hastalıklar gibi koronavirüsle de mücadele etmek ve yakalanmamak için veya hafif atlatmak için kişiye bağlı faktörler olduğunu söyleyen Dr. Alev Türe, kronik hastalığı olan kişilerde, beslenmesi bozuk olanlarda, bağışıklık sistemini zayıf düşürecek rahatsızlığı olan kişilerde koronavirüs hastalığının da diğer hastalıklar gibi daha farklı seyrettiğini vurguladı. Dr. Alev Türe, "Biz her zaman diyoruz ki beslenmemize dikkat edelim. Uykumuza dikkat edelim, stres faktörüne dikkat edelim, mümkün olduğunca ev içi dahi olsa özellikle bu koronavirüs döneminde insanlar maalesef evlere kapanmak zorunda kaldılar, ev içi dahi olsa egzersiz yapmaya çalışalım. Beslenmeyle ilgili de özellikle C vitamini, evlere kapandığımız için D vitaminini güneşten alamayacağımız için vitaminler şeklinde alabiliriz. Multivitaminler tarzı vitaminlerden faydalanabiliriz. Selenyum bizim için çok önemli. C vitamini, D vitamini önemli, çinko çok önemli, bunları besin olarak kış mevsiminde turunçgillerden brokoli çok önemlidir, sarımsak, soğan bunlar bizim rahatlıkla ve bolca tüketmemiz gereken özellikle kefir bağışıklık sistemini güçlendirme adına çok önemli. Evde kendi yaptığımız probiyotik yoğurtlar bunlar bizim için çok önemli" dedi.

3STRESTEN NE KADAR UZAK O KADAR İYİ

STRESTEN NE KADAR UZAK O KADAR İYİ

Hem ramazanda hem de koronavirüsle mücadelede stresten uzak durulması gerektiğini belirten Dr. Alev Türe, "Şu koşullarda mümkün olduğunca stres faktörlerini azaltıcı kendimizi deşarj etmemizi sağlayacak mesela egzersiz çok önemli bir deşarj yoludur. İşte kitap okumayı sevenler kitap okuyabilir. Çünkü biz sosyal bir toplumuz. Sosyallikten de şu anda uzaklaştığımız için kendimizce ben çevremde görüyorum insanlar kendileri de hobiler geliştirmeye başladı. Kimi işte bir şeyler örüyor, bu işi hiç yapmayan kişiler. Kimi resimler yapıyor, aslında insanların yetenekleri belki de bu bağlamda ortaya çıkmaya başladı. Bunlara özellikle dikkat edersek koronavirüse yakalandığımızda, kendimizi vücut direncimizi daha da artırmış oluruz" diye konuştu.

4’EV YAPIMI YOĞURT İLE ARA ÖĞÜN’

’EV YAPIMI YOĞURT İLE ARA ÖĞÜN’

Koronavirüsten korunmak için ramazan ayında ev yapımı yoğurt, yumurta ve balık ile beslenilmesi gerektiğine dikkati çeken Dr. Alev Türe, şöyle konuştu:

"İftarda hafif gıdalarla beslenmemiz lazım. Bizim hep önerimiz kafein tarzı içecekler değil de yeşil çay tarzı, rezene çayı tarzı, daha bitki çaylarına yönelik beslenmeler. İşte mutlaka akşam bir ara öğün olarak bir kefir, evde yapılan probiyotikli bir yoğurt, bu ev yapımı yiyecekler, bizim vücut direncimizi için çok daha iyi olacaktır. Sahurda da zaten biz karbonhidrat ağırlıklı yenmesini hiçbir zaman istemiyoruz. Mutlaka bu üç öğünden birinde yumurta olması gerekiyor mesela. Hem tok tutması açısından hem içerisindeki aminoasitler açısından olmazsa olmazımız. Tabii bu arada vücudun su ihtiyacının da karşılanması adına vücudun susuz kalmaması adına da o süreçte böbreklerimizi yeterince çalıştıracak kadar su ihtiyacımızı almamız da olmazsa olmazımız diyoruz."

5’VÜCUTTAKİ D VİTAMİNİ KORONA HASTALIĞINA KARŞI GÜÇLENDİRDİ’

’VÜCUTTAKİ D VİTAMİNİ KORONA HASTALIĞINA KARŞI GÜÇLENDİRDİ’

Vücuttaki D vitamini düzeyinin koronavirüse karşı vücutta ciddi bir direnç oluşturduğuna işaret eden Dr. Alev Türe, "Koronavirüs döneminde yine karşılaştığımız hastalardan gerekse bu hastalığa karşı yapılan çalışmalardan hep şunu gördük. Vücuttaki D vitamini düzeyini ciddi anlamda koronavirüse karşı güçlendirdi. D vitamini biliyorsunuz daha çok güneşte var, balıkta var ama maalesef bizim yeme alışkanlığımız açısından bu biraz çok rutinimizde olmayan beslenme alışkanlığı ama balığı haftada en azından 2 kere soframıza koyarsak bizim için D vitamini açısından çok faydalı olacaktır. Diğer türlü de hekim kontrolünde bu D vitamini takviyesi ilaçlar var. O ilaçlarla kontrollü bir şekilde, çünkü bazen kontrolsüz multivitamin kullanımları sakıncalar doğurabiliyor. D vitamini vücutta birikim yapan bir vitamindir. Onun için hekim kontrolünde bu ilaçları kullanmamız gerekiyor" dedi.

Dr. Türe, ramazan ayı sürecinde aşının da ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

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