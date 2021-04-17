Adana sahur saati 2021: Adana iftar ve sahur vakitleri imsakiyesi! Adana'da sahur saati ne zaman ve saat kaçta?
Adana sahur vakti, saatlerin ilerlemesinin ardından, oruç ibadetlerini idrak edenlerin gündemine geldi. 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Adana iftar ve sahur saatleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye 2021 bilgileri ile oruca niyet edecek olanlar için sahur vakitleri ilçelere göre çok küçük dakika farklılıkları içerebilecek. Adana sahur saatleri ile sofralara oturacak olanlar, Adana'da sahur vakti ezan ne zaman okunacak? sorusunun yanıtını 2021 İmsakiyesi üzerinden alacaklar. İşte, Adana sahur saatleri ve iftar vakitleri bilgisi
Adana sahur vakti, kentte yaşayan pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Adana'da sahur saat kaçta sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye bilgileri ile netlik kazandı. Adana sahur saatleri hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, Adana'da sahur saat kaçta yapılacak ve ezan saat kaçta okunacak? İşte, imsakiye içerisinde yer alan detaylara göre Adana sahur vakti 2021 bilgileri hakkında detaylar
ADANA İMSAKİYE BİLGİLERİ 2021
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:36
|19:18
|20:37*
|2
|14.04.2021
|04:35
|19:19
|20:38
|3
|15.04.2021
|04:33
|19:20
|20:39
|4
|16.04.2021
|04:31
|19:21
|20:40
|5
|17.04.2021
|04:30
|19:22
|20:41
|6
|18.04.2021
|04:28
|19:23
|20:43
|7
|19.04.2021
|04:26
|19:23
|20:44
|8
|20.04.2021
|04:25
|19:24
|20:45
|9
|21.04.2021
|04:23
|19:25
|20:46
|10
|22.04.2021
|04:21
|19:26
|20:47
|11
|23.04.2021
|04:20
|19:27
|20:48
|12
|24.04.2021
|04:18
|19:28
|20:50
|13
|25.04.2021
|04:17
|19:29
|20:51
|14
|26.04.2021
|04:15
|19:30
|20:52
|15
|27.04.2021
|04:13
|19:31
|20:53
|16
|28.04.2021
|04:12
|19:31
|20:55
|17
|29.04.2021
|04:10
|19:32
|20:56
|18
|30.04.2021
|04:09
|19:33
|20:57
|19
|01.05.2021
|04:07
|19:34
|20:58
|20
|02.05.2021
|04:06
|19:35
|20:59
|21
|03.05.2021
|04:04
|19:36
|21:01
|22
|04.05.2021
|04:03
|19:37
|21:02
|23
|05.05.2021
|04:01
|19:38
|21:03
|24
|06.05.2021
|04:00
|19:39
|21:04
|25
|07.05.2021
|03:59
|19:39
|21:06
|26
|08.05.2021
|03:57
|19:40
|21:07**
|27
|09.05.2021
|03:56
|19:41
|21:08
|28
|10.05.2021
|03:54
|19:42
|21:09
|29
|11.05.2021
|03:53
|19:43
|21:11
|30
|12.05.2021
|03:52
|19:44
|21:12***
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