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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 11:06 | 

Adana imsakiye 2021: Adana iftar vakti ve sahur saatleri Diyanet takvimi

Ramazan ayında Adana sahur saati araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2021 Adana Ramazan İmsakiyesi üzerinden illerindeki iftar ve sahur saatleri konusunda bilgi edinebiliyor. Peki, Adana'da sahur saat kaçta yapılacak ve Adana sahur saati önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek? İşte, Mübarek Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Adana sahur saatleri ve 2021 imsakiye bilgileri

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1

Adana'da sahur saat kaçta? sorusu oruç ibadetlerini idrak etmeye hazırlanan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Diyanet 2021 İmsakiye bilgilerine göre sahur sofralarını hazırlayacak olan vatandaşlar, 13 Nisan sahur vakitlerini öğrenmek adında sahur ne zaman? sorusunun yanıtını almak istiyor. İşte, Adana sahur ve iftar vakitleri ve Adana Ramazan imsakiyesi bilgileri...

ADANA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

Adana'da 13 Nisan'da sahur 04:40'da gerçekleşecek.

ADANA İMSAKİYE BİLGİLERİ 2021

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:3619:1820:37*
214.04.202104:3519:1920:38
315.04.202104:3319:2020:39
416.04.202104:3119:2120:40
517.04.202104:3019:2220:41
618.04.202104:2819:2320:43
719.04.202104:2619:2320:44
820.04.202104:2519:2420:45
921.04.202104:2319:2520:46
1022.04.202104:2119:2620:47
1123.04.202104:2019:2720:48
1224.04.202104:1819:2820:50
1325.04.202104:1719:2920:51
1426.04.202104:1519:3020:52
1527.04.202104:1319:3120:53
1628.04.202104:1219:3120:55
1729.04.202104:1019:3220:56
1830.04.202104:0919:3320:57
1901.05.202104:0719:3420:58
2002.05.202104:0619:3520:59
2103.05.202104:0419:3621:01
2204.05.202104:0319:3721:02
2305.05.202104:0119:3821:03
2406.05.202104:0019:3921:04
2507.05.202103:5919:3921:06
2608.05.202103:5719:4021:07**
2709.05.202103:5619:4121:08
2810.05.202103:5419:4221:09
2911.05.202103:5319:4321:11


ADANA VE TÜM İLLERİN İMSAKİYE BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2

İftar, oruç müddeti sona erdikten sonra yenen yemektir. İftar vakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup, güneşin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur.

3

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

4

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

5

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

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